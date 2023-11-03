賴清德：全面對抗黑金詐騙 維護治安

民進黨總統參選人賴清德昨表示，民眾黨總統參選人柯文哲批評政府以一度九元買光電釀弊端，是用舊的資料來攻擊現在的政府，完全抓錯方向，請柯「不要想到甚麼就批評甚麼，看到黑影就開槍！」（記者彭健禮攝）

2023/11/03 05:30

苗栗參香 強調守護台灣主權、發展經濟、推動國人健康

〔記者彭健禮、張勳騰／苗栗報導〕民進黨總統參選人賴清德昨到苗栗縣苑裡鎮巧聖先師廟、後龍鎮慈雲宮、頭份市永貞宮參拜，祈求國泰民安，風調雨順；賴清德再次批評國民黨立委馬文君洩密及阻擋潛艦國造，並強調，若當選總統將守護台灣主權、發展經濟、推動國人健康，同時在全國對抗黑金詐諞，維護社會治安。

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賴德清昨下午由行政院中部辦公室執行長徐定禎、立委沈發惠、湯蕙禎、民進黨苗栗縣第一選區立委參選人康世明、禮讓參選苗栗縣第二選區立委參選人曾玟學及地方議員等人陪同下，先後到苑裡鎮巧聖先師廟、後龍鎮慈雲宮、頭份市永貞宮參拜，受到支持者熱烈歡迎，高呼「總統好！」

盼鄉親挺康世明、曾玟學進國會

賴清德也全力推薦康世明、曾玟學，請苗栗鄉親全力支持兩人，讓康、曾兩人當選，成為他與地方的溝通橋樑，國會過半，國家就安全。

賴清德昨也再度砲打馬文君涉嫌洩密給韓國，賴清德指出，阿扁當年當總統時，美國要賣四艘紀德級驅逐艦、八艘潛艦、十二架P3C反潛機等武器，都是國民黨和親民黨在阻擋，現在馬文君又在擋國造潛艦，才做第一艘就擋下來，「未來我當上總統，大家一起來完成潛艦國造。」

賴清德強調，他當選後會堅守台灣主權、守護國家安全，促進民主和平繁榮，「若沒有主權，全國人民就沒有所有權」，台灣人民熱愛和平、社會與人為善，樂於與中國進行交流合作、也願意在確保對等尊嚴的前提之下，促進兩岸人民的福祉，「但是中國不能夠要求我們放棄主權、硬要我們接受一個中國原則的九二共識」。

賴清德也指出，台灣經濟等各項表現都是名列世界前段，他當選總統也將持續推動經濟發展，尤其台灣科技產業，將打造桃竹苗科技產業廊帶。另，他也將推動健康醫療政策、長照三．○，讓國人活得長壽又健康，並再推教育平權，讓政府協助高中職、大學學費補助，厚植教育、培養人才。

批柯拿舊光電資料 攻擊蔡政府

對於民眾黨總統參選人柯文哲批評政府以一度九元買光電釀弊端，賴清德也回應說，光電躉購費率一度九元，是從前總統馬英九時開始，當初台灣開始推動再生能源政策，要獎勵企業投入，當時太陽光電成本也較高，但吳敦義任行政院長時建立制度，逐年把躉購費率下降，現在費率已不再像以往這麼高。柯文哲用舊的資料來攻擊現在的政府，完全抓錯方向，請柯「不要想到什麼就批評什麼，看到黑影就開槍！」

持續搶客家票！昨天是新竹縣新埔褒忠亭義民廟的秋祭大典，副總統、民進黨總統參選人賴清德出席參拜，更接下義民廟創建235週年慶暨慶成圓醮慶典委員會的榮譽主委一職。賴清德4天前才剛來過新竹縣輔選，昨天在秋祭大典上全程用客語致詞，可見他對客家票源的重視。（圖文：記者黃美珠）

民進黨總統參選人賴清德（右四）昨到苗栗縣後龍鎮慈雲宮參拜，祈求國泰民安，風調雨順。（記者張勳騰攝）

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