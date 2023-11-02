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宜縣立委選舉民進黨民調 陳俊宇暫領先

2023/11/02 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕民進黨中央黨部針對宜蘭縣立委選舉完成最新民調，民進黨陳俊宇支持度二七．八％、國民黨黃琤婷二五．七％、民眾黨陳琬惠十八．二％。對於民調，三人都說會持續努力。陳俊宇競總副主委陳金德則認為，對比上波民調，陳俊宇原本落後黃四％，這次出現黃金交叉領先二．一％，陳琬惠也不弱，宜蘭立委選舉將是一場「三腳督」的激戰。

針對宜蘭立委選情，民進黨中央已先後完成二次民調，九月民調，陳俊宇支持度二○．七％、黃琤婷二四．七％、陳琬惠十三．三％、基進黨林意評三．二％；陳俊宇輸黃琤婷四％，當時未表態（無意見）有三八％。

民進黨中央十月底民調，陳俊宇二七．八％、黃琤婷二五．七％、陳琬惠十八．二％、林意評二．六％。陳俊宇成長七．一％、黃琤婷成長一％、陳琬惠成長四．九％；陳俊宇領先黃琤婷二．一％，未表態二五．七％，大幅減少。

陳俊宇說，他起步較慢，還有努力空間，會持續走訪基層，透過跟民眾接觸與互動，爭取更多認同與支持。黃琤婷也說，所有民調數據都參考，如果真的要看這民調，她贏或輸的差距都不大，幅度都很小，還是要持續努力。

陳琬惠指出，民進黨的民調有「機構效應」，但以她跑基層的感覺，成長是蠻明顯的，去年選縣長她得票率六．九八％，這民調成長至三倍，很明顯有看到努力。林意評認為，台灣基進在宜蘭深耕只有兩年，知名度較有限，對每位選民的支持都心懷感恩，會堅持努力到最後。

陳俊宇競總副主委陳金德則說，陳俊宇從落後到領先，這是趨勢改變，這段時間，陳俊宇很努力，造勢活動、記者會拋出很多議題，再加上賴清德到宜蘭加持，大家積極樂意出來與表態，這是影響民調重要原因。

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