日駐台代表離任酒會 泉裕泰︰堂堂正正的台灣 被世界看見了

日本駐台代表泉裕泰離任酒會昨舉行，泉裕泰伉儷在屏風前迎賓。（記者廖振輝攝）

2023/11/02 05:30

〔記者楊堯茹／台北報導〕日本駐台代表泉裕泰六日將正式卸下職務，為超過四十年的外交官生涯劃下句點。日本台灣交流協會昨舉辦離任酒會，泉裕泰致詞時表示，日本感謝有台灣如此友好的鄰居，他是在台灣所有的外交官當中，最幸福的一人；他同時證實，將由日本前秘魯大使片山和之接任，繼續為日台關係深化努力。

自認「最幸福」的駐台外交官

離任酒會冠蓋雲集，包括立法院長游錫堃、監察院長陳菊、國安會秘書長顧立雄、前立法院長王金平、行政院副院長鄭文燦、國民黨主席朱立倫、民眾黨秘書長周台竹等到場，美國在台協會處長孫曉雅等多位駐台使節也都出席，顯示泉裕泰的好人緣。

請繼續往下閱讀...

泉裕泰感謝總統蔡英文頒贈大綬景星勳章，「我會當成傳家寶收藏」；駐台四年他觀察到世界對台灣的看法有了巨大的變化，誠如蔡英文雙十國慶演說「台灣已是世界的台灣」，他認為「這是蔡政府的外交成果，堂堂正正的台灣被世界看見了」。他也感慨說，與此同時，香港「時代革命」的火炬卻是一個接一個熄滅。

他表示，在他的任期中，相繼失去了台灣前總統李登輝、日本前首相安倍晉三，兩位全力支持日台關係的支柱，一時不知所措，但現在日台一同堅強站起來，朝向更加強化雙邊關係邁進。面對未來更大的試煉，他相信台灣人民將勇敢掌控自己的未來，「台灣人民絕對不可分裂，表現守住民主與自由的強烈意識」。

盼台灣人不分裂 守住民主

泉裕泰用「日本團隊（Team Japan）」形容四年來照顧他生活起居的每一個人。他感慨地說，父親彌留之際以及舉行葬禮時，他都沒辦法到場，母親轉述父親的話，「不要放著台灣的工作不管而回家，完成任務最重要」，如今他可以帶著完成全部任務的滿足感與如釋重負的安心感，讓九十歲的母親知道他將要歸國。他並以中文向台灣說，「謝謝，台灣！再見，台灣！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法