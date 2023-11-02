賴赴宜蘭挺陳俊宇︰照顧農民、改善交通

民進黨總統參選人賴清德（右6）站台力挺宜蘭立委參選人陳俊宇（右5）。（記者蔡昀容攝）

2023/11/02 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕民進黨總統參選人賴清德昨到宜蘭，與黨籍立委參選人陳俊宇合體造勢。賴清德說，若當選總統，會堅定守護台灣主權，推動國家希望工程，建設民主和平的台灣；他稱讚陳俊宇不忘本，提出政見照顧農民，對交通政見也有想法，請鄉親繼續支持，「賴清德一票！陳俊宇一票！」

賴清德昨天下午到達宜蘭，連跑員山、三星、五結，為當地的賴清德、陳俊宇聯合競總後援會暨信賴台灣之友會成立造勢。多名支持者搖旗吶喊「賴清德當選！陳俊宇當選！」還有人高舉自製標語，一面是「總統好辛苦，感恩」，另一面則寫「俊宇立委辛苦了，加油」。

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賴清德致詞時表示，若當選總統，會堅定守護台灣主權、推動國家希望工程，建設民主和平的台灣，維持兩岸穩定、印太和平，讓子孫能世世代代傳承；他也會打造創新台灣，發展經濟並照顧弱勢。

賴清德強調，總統蔡英文推動零到六歲政策，他會延續並推動二．○，將長照二．○進化成三．○，並規劃高中職免學費、大學學費補助等；最後也請大家將政黨票支持台灣政黨第一品牌民主進步黨。

賴清德不忘稱讚陳俊宇是有備而來，政見都很實在，包含公糧收購應考量物價波動；增闢台六十二線延伸線，紓解國五壅塞；國五銜接蘇花改，解決蘇澳塞車問題；蘇花安工程也要盡快落實；監督高鐵延伸宜蘭案等。呼籲大家繼續支持陳俊宇，把他送進國會。

陳俊宇︰爭取調漲公糧收購價

陳俊宇說，這幾個月來提出很多政見，很多年輕人不敢生，他提出「挺你生、挺你養、挺你成家免煩惱」；內政部包租代管租金補貼在宜蘭額度有限，他也向中央爭取提高，並獲部長允諾。陳俊宇還提到，農民公糧收購價多年未調、每公斤應調漲三元，調漲老人津貼與老人年金，這些他都會持續爭取。

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