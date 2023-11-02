《嘉市立委選戰》民進黨王美惠秀成績單 國民黨張秀華競總開張

立委王美惠（前排右）昨天邀集教育部官員及會同嘉市府教育處長郭添財（前排左）等人，會勘國中小待改善軟硬體設施。 （記者丁偉杰攝）

2023/11/02 05:30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕二○二四大選加溫，國民黨嘉義市立委參選人張秀華昨天舉行與總統參選人侯友宜聯合競選總部進駐祈福儀式，喊出「從中興路出發，前進立院中興大樓，為藍軍中興南台灣區域立委席次」；拚連任的民進黨現任立委王美惠預定下個月二日在公明路服務處，成立與總統參選人賴清德聯合競選總部，昨則端出四年來為地方爭取教育相關經費逾八億元的成績單。

張秀華由嘉義市長黃敏惠等人及支持者陪同參與進駐祈福儀式，公布輔選團隊重要成員，黃敏惠擔任主委、前立委江義雄擔任特別顧問、後援會總會長蔡金鍊、顧問團總團長胡懋麟等人。

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張秀華說，若當選立委，將持續向中央爭取，要求兌現承諾全額負擔嘉市鐵路高架化工程經費、爭取高鐵至台鐵間輕軌、嘉義航空站升級及總圖書館等重大建設，她堅信團結的國民黨必能贏得嘉市立委席次，侯友宜也能讓政黨輪替，讓台灣更好。

王美惠昨邀集教育部相關單位會勘多所國中小學待改善軟硬體設施，爭取各項補助，教育部官員承諾會儘速協助，充足各校設施。王也秀出四年來教育政績成績單，表示上任至今與市府共同爭取，中央挹注地方教育相關經費逾八億元，改善包含大學至小學、幼兒園等廿餘校設施，為學子提供更好的學習環境。

國民黨嘉市立委參選人張秀華（右）與擔任聯合競總主委的嘉義市長黃敏惠（左）兩人牽手在總部背板前合照。 （記者丁偉杰攝）

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