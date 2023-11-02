繳交連署書 郭：繼續奮勇向前

總統擬參選人郭台銘（左）和副手賴佩霞（右）昨前往台北市選委會送交連署書。（記者張嘉明攝）

2023/11/02 05:30

〔記者吳亮儀、林欣漢／台北報導〕總統擬參選人郭台銘昨天和副手賴佩霞前往台北市選委會送出連署書，完成遞交後表示，他和賴佩霞「會繼續奮勇向前」；至於連署書總份數，郭陣營預計今天整理完成後，統一公布。

郭：每一份連署書 都是鞭策

由於中國對富士康集團查稅，昨天郭遞交連署書行程擠滿媒體，希望詢問郭是否參選到底。不過，郭陣營以維安為由表示郭不受訪。郭強調，台灣人民追求自由新生，每一份連署書對他都是責任、鞭策，他和賴佩霞會銘記在心；郭並說，台灣人民需要改變、改變帶給人民希望，「我們會繼續奮勇向前」。

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郭台銘講完後摘下標誌性的國旗帽子說：「我今天戴國旗帽是要跟各位報告，我們競選的是中華民國總統。」對於各地紛紛傳出連署買票行賄案，郭台銘之前在台北市石牌連署站時僅簡短說，在沒有連署完成前都不要分心。

份數遠超過基本門檻 今公布

針對連署情況，郭陣營發言人黃士修說，整理好後會一併公布，總份數「已經遠遠超過基本門檻」。他並預告，「郭董會恢復全台跑透透行程，持續發表重大國家政策」。依據總統選罷法規定，總統獨立參選連署門檻約廿九萬份。

郭台銘前幕僚、國民黨發言人林家興受訪時表示，雖然郭送交連署書，但郭會不會登記參選，國民黨與郭有很多溝通管道，相信郭一定會歸隊，成為未來「執政大聯盟」的力量。

根據中選會期程，十一月二日以前受理總統、副總統選舉連署書件，十四日前公告總統、副總統選舉連署結果，廿日至廿四日受理總統、副總統與立法委員選舉候選人登記申請。

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