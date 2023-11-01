立委激戰區 搬重兵輔選／賴母雞帶小雞 衝一加一大於二

民進黨總統參選人賴清德。（記者張嘉明攝）

2023/11/01 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨、民眾黨本週展開政黨協商，民進黨老早定調謹慎以待、衝刺自我。據了解，黨內近來評估，「藍白合」僅存立委層次的相互拉抬，國民黨將陷入被民眾黨裂解的危機與矛盾；民進黨總統參選人賴清德將持續透過各地競選總部的成立，結合立委參選人發揮一加一大於二的效果，立委激戰區也正準備下重兵強力輔選。

藍陷被白裂解危機

對於總統大選「藍白合」的進展，民進黨人士分析，國民黨總統參選人侯友宜的「結婚說」，是在表明不願退出這場戰局，國民黨主席朱立倫則為了國民黨整體發展持續妥協，但民眾黨總統參選人柯文哲又擺明了不要侯友宜，三方已經陷入矛盾，藍營要支持侯或柯也有分歧。

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該人士說，柯文哲提出聯合政府與政黨合作應包含鴻海創辦人郭台銘，政黨可在選前簽合作意向書，如區域立委互相支援，但不分區各自努力等，從總統、立委、不分區名單三層次出招，如果國民黨傻傻接受，一定是民眾黨得利，因此現在的討論核心不是藍白合不合，而是國民黨會不會被民眾黨併吞或裂解。

據了解，民進黨內綜合評估，國民黨與民眾黨在總統選舉的合作雖微乎其微，立委選舉仍有合作可能，民眾黨台中第一選區立委參選人蔡壁如已與國民黨台中市長盧秀燕合掛看板就是一項指標，雖然國民黨尚未許可，但是在不少選區，國民黨區域立委參選人的支持度高於侯友宜，這些「小雞」自然期待透過柯文哲進一步拉抬，但如果總統整合沒有進展，又會落入挺侯或挺柯的矛盾。

民進黨人士說，面對「藍白合」在立委選舉可能的操作，民進黨除了賴清德各縣市競選總部即將起跑，要與立委參選人聯合造勢相互拉抬，持續發揮一加一大於二的效果，黨內包含蔡英文總統、前行政院長蘇貞昌等多位「母雞」，以及新世代、高聲量的黨公職卓冠廷、戴瑋姍，甚至沒參選的鄭家純、李正皓等人，祭出重兵強力輔選，逐漸衝高支持者的熱情與得票率，尤其將針對民調差距五％以內的激戰區加強輔選。

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