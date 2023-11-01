冷眼集》民眾黨不排除急統？！

民眾黨主席柯文哲。（資料照）

2023/11/01 05:30

記者鄒景雯／特稿

十月二十七日，民眾黨主席柯文哲證實該黨的不分區立委名單考慮將台灣新住民發展協會榮譽理事長徐春鶯列為提名人選，隨著相關背景的揭露，立即在台灣社會引起軒然大波，事發至今已經超過五天，套句柯主席的用語，子彈已經飛了許久，民眾黨顯然並沒有積極回應各界疑慮的打算。這個態度其實反映了這個政黨對於「國家治理」的認識與能力。

我國自二○○八年第七屆立法委員選舉時，開始採用「單一選區兩票制」，也就是「一票選人，一票選黨」。前面這張票投給區域立委，後面這張投給政黨，也就是所謂的「政黨票」，各政黨在選前無不慎重將事，以便向全體公民公布一份漂亮的不分區名單，做為政黨的形象與號召。故而政黨代表彰顯的是該政黨的路線，殆無疑義。

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民眾黨準備讓徐春鶯女士進入立法院擔任中央公職，之所以造成政壇譁然，絕對不是柯文哲所避重就輕的公民參政權，或是模糊焦點的族群包容與敵我之分，而在於徐女士的認同與行事有諸多疑慮有待釐清，以及民眾黨基於什麼理由要以她為看板？

徐女士在兩岸間為活躍人物，多年來累積了不少紀錄可供品評，包括她主張中國應盡速統一，力圖「矯正」子女的台灣人認同，曾擔任中國幹部，並熱中參與共產黨的統戰活動，例如今年六月就出席了民革上海市委會的座談。民革，屬於中共「黨派群眾組織團體」，按照現行規定，台灣人民如果任職民革，就屬違法，必須受到處罰。同樣道理，如果取得台灣國籍的中國配偶現在還保有這個身分，當然就無自外於台灣法律的道理。

最重要的，還有雙重國籍的爭議。依據兩岸人民關係條例，徐女士取得台灣身分證滿十年後，只要沒有被褫奪公權，是有權利參加公職選舉，不過這僅是消極資格，在台灣要正式就任國會議員時，必須宣誓效忠，則豈有不必放棄中華人民共和國國籍的道理？何況這個國家始終公開宣揚不放棄對台使用武力。

即因如此，多數國人非常在意徐女士的積極資格，也就是柯文哲考慮提名徐女士為不分區安全名單，必須說明這個人選是怎麼挑中的？其經歷為何？這些資歷是否代表民眾黨的政治主張？這是民眾黨最基本的責任與態度。即使是所謂的「海選」，民眾黨不是塑膠，對照民進黨趙天麟退選處置，該黨審核的標準又何在。

因此，當民眾黨公開承認徐春鶯為不分區名單之時，我們說民眾黨不排除「急統」，是一點問題也沒有。既然民眾黨可以隨時變色，不確定性甚高，選民就要以全新的光譜來看待這個政黨，調整其定位，進而檢討其在台灣存在的價值。

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