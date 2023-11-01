蒙大拿州長：對台灣未來充滿信心

蔡英文總統（右）昨接見美國蒙大拿州州長詹福特，雙方握手致意。（中央社）

2023/11/01 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國蒙大拿州州長詹福特率經貿代表團訪台，總統蔡英文昨在總統府接見時表示，台灣和蒙大拿州能在光電、光學及半導體等關鍵產業，持續深化夥伴關係，共創雙贏發展；詹福特表示，台灣與蒙大拿州擁有非常緊密的關係，訪團成員對於蒙大拿州與台灣未來都充滿信心。

蔡總統接見訪團︰半導體等關鍵產業 持續深化夥伴關係

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自二○二二年八月台灣逐漸放寬防疫措施後，美國州長以空前頻率訪台，十四個月內就有九位州長來台。

詹福特上任州長後，恢復蒙大拿州駐台商務辦事處，以具體行動持續深化雙邊的經貿合作。蔡英文表示，台灣和蒙大拿州長期在農業和觀光產業，有非常緊密的合作，蒙大拿州更是美國光電、光學產業的重要聚落，並且積極發展生技、雲端運算及航太工業等產業。

蔡英文強調，台灣和蒙大拿州共享民主自由的價值，要感謝詹福特州長及蒙大拿州的參眾議會通過友台決議案，支持台灣的國際參與，台灣會與更多理念相近的民主夥伴深化合作，一起因應全球的各項挑戰。

詹福特致詞時表示，自一九八五年締結姊妹州開始，台灣與蒙大拿州擁有非常緊密的關係，這奠基於雙方教育及貿易交流，共享自由民主與自由經濟的價值。

詹福特指出，蒙大拿州州議會每兩年都會通過友台決議案，強化台灣與蒙大拿州的關係及表達對台灣的支持。上任第一年，他就重啟蒙大拿州在台亞太商務辦事處，為台灣及蒙大拿州人民帶來新的機會。兩年後的今天，他以州長身分首次率領經貿團訪問台灣是非常合適的時機。

詹福特強調，蒙大拿州在光學、光電、量子計算方面，於美國的人均密度名列前茅。發展光學產業是蒙大拿州的當務之急，台灣是此一領域的關鍵合作夥伴。

詹福特強調，本次訪台將與「台美產業合作推動辦公室」和「光電科技工業協進會」簽署合作備忘錄，進一步深化雙方關係。訪團成員對於蒙大拿州與台灣未來都充滿信心，非常興奮雙方夥伴關係所帶來的各種可能性。

詹福特說，台灣外交部與教育部持續資助蒙大拿州兩項計畫，其中一項為明年蒙大拿大學將為該州的高中和大學生開設華語課程；另一項是蒙大拿理工大學與明新科技大學將針對國際商務和半導體人才進行短期交流。

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