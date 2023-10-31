潘孟安批藍白權力分贓 將是國家災難

國民黨主席朱立倫（右）與台灣民眾黨主席柯文哲（左）昨出席政黨協商會議，會後發表四點共同聲明。（記者王藝菘攝）

2023/10/31 05:30

〔記者陳昀、林欣漢／台北報導〕國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲昨政黨協商後提出四點「共識」，主張相互支援讓立委席次最大化、總統赴立院國情報告等。民進黨總統參選人賴清德的競選總幹事潘孟安批評，拿權力分配做為合作基礎，未來將是國家的災難；潘透露，賴如果當選總統，不排斥到立法院國情咨文報告。民進黨則痛批藍白兩黨吃相難看，柯的政治操守令人瞠目結舌。

賴若當選

不排斥赴立院報告

潘孟安與媒體茶敘時指出，國民黨、民眾黨合演了一場「藍白聯姻」，發表「沒有共識的共識」，歹戲拖棚國人也看膩了，各政黨應該推出自己的候選人、將政黨理念傳遞給國人，而不是拿權力分贓做為政黨合作的基礎，這將是國家的災難。

請繼續往下閱讀...

至於立院國情報告，潘孟安表示，賴清德並不排斥，會尊重制度，過去前總統陳水扁、馬英九都曾表明願意到立院國情咨文報告，但在形式上是報告完就離席還是要備詢，朝野總是吵不停。

賴是否願接受備詢？潘孟安說，依照憲法，總統的手不能伸進國會，這要看立法院朝野協商如何議決，總統是受邀的「客人」，必須尊重國會要採取什麼模式，不能先做假設，但尊重制度、法律是必然的。

民進黨發言人張志豪則痛批，「藍白合」赤裸裸地權位分贓、吃相難看，尤其柯文哲與國民黨談「姻親」，事前又幽會郭台銘，採「政治包牌」策略，政治操守令人瞠目結舌。

時代力量發言人余佳蒨也批評，藍白喬合作被質疑分贓後，就宣稱兩黨合作是基於共同的價值理念，卻說不清楚是哪些價值，觀察藍白選舉佈局和實際行動後發現，藐視國安、提名具統戰背景的徐春鶯列不分區立委，擁抱黑金、與地方黑金指標性人物合作，是兩黨攜手合作的共同價值。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法