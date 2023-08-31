朱喊話：盼郭從大局著想 勿只強調自己

國民黨主席朱立倫昨在中常會指出，郭台銘如果從頭到尾只有自己做正的，要求別人要怎麼樣，才願意接下來談，這就沒有辦法，也不是真正呼應主流民意的要求 。（記者塗建榮攝）

2023/08/31 05:30

〔記者施曉光、林欣漢／台北報導〕國民黨副主席連勝文前天受訪透露，三週前曾銜黨魁朱立倫之命，與鴻海創辦人郭台銘會面，但郭一再堅持「郭上侯下」，因此很難談得下去。國民黨文傳會主委林寬裕昨轉述朱立倫在中常會上談話，指郭如果從頭到尾只有自己做正的，要求別人要怎麼樣，才願意接下來談，這就沒有辦法，也不是真正呼應主流民意的要求。

林寬裕轉述，朱立倫提及，不只有連勝文，國民黨還有其他非常多次與郭台銘溝通，只是有些東西在過程中不方便對外說明。朱強調，如果主流民意是下架民進黨，大家就應該一起呼應這個主流民意，不能只是一再強調自己，一定要從大局著想。國民黨黨員有責任盡最大的努力、團結所有的力量，如果只為私利、只為自我，「黨紀不容，民意不容。」

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對於媒體詢問，國民黨與民眾黨的合作體認，有包括民眾黨總統參選人柯文哲與侯友宜搭檔參選？林寬裕回應，目前沒有可以提供的訊息。當媒體進一步追問，國民黨與侯友宜有預設自己當正的或當副的立場？國民黨發言人楊智伃表示，只要大家能先坐下來討論，國民黨不預設任何立場；不過，隨後她又強調，侯友宜所提出的政策讓大家都非常有感，一定會持續提出總統參選人的願景，讓所有台灣人與支持者有信心。

郭辦：郭一個月內沒見過連勝文

不過，對於連勝文稱三星期前曾與郭台銘溝通，但郭台銘要求「郭上侯下」，不給彈性，所以無法談。郭台銘競選辦公室昨天深夜澄清指出，這部分與事實不符，郭台銘和郭台銘兒子郭守正，過去一個月內都沒有與連勝文見面，連勝文只有透過通訊軟體，表達想安排見面會商，但因行程緊湊，最終並未安排會面。

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