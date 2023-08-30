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國防部開嗆共軍︰即刻停止單邊破壞行為

共機擾台。（示意圖，國防部提供）

共機擾台。（示意圖，國防部提供）

2023/08/30 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕國防部昨表示，自昨日九時起，陸續偵獲中共「殲十」、「殲十六」戰機、「空警五○○」預警機、「運九」運輸機及無人機等各型機計廿四架次出海活動，其中十二架次逾越中線及其延伸線進入西南空域；另共艦五艘配合執行聯合戰備警巡。國防部指出，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

國防部強調，維持台海和平穩定現狀，攸關印太區域安全與繁榮福祉，是包括北京當局在內，區域各方的共同責任。共軍在區域間持續的軍事騷擾，可能導致緊張情勢急劇升高、惡化區域安全，呼籲北京當局負起責任，即刻停止這類破壞區域安定的單邊行為。

此外，國防部昨天上午公布，廿八日偵獲中共派出十一架次軍機、十艘次軍艦，持續在台海周邊活動，其中一架「BZK-005」無人機在台灣防空識別區內繞台灣一周。

國防院副研究員舒孝煌受訪說，中國這兩日的擾台情況，較看不出與最近周邊情勢連動性，有可能是已排定的任務計畫進行，但這些在台灣周邊的軍事動態，都與中國持續進行「毀三線」（海峽中線、領海線、能源生命線）及「建三區」（封控區、禁飛禁航區、常態化戰巡區）的目的吻合。

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