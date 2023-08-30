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侯談長照：80歲以上廢除巴氏量表

國民黨總統參選人侯友宜昨到基隆發表長照政策，提出「八十歲以上就廢除巴氏量表」的四大主張。（記者塗建榮攝）

國民黨總統參選人侯友宜昨到基隆發表長照政策，提出「八十歲以上就廢除巴氏量表」的四大主張。（記者塗建榮攝）

2023/08/30 05:30

〔記者盧賢秀、俞肇福／新北報導〕國民黨總統參選人侯友宜昨到基隆市連趕四場競選行程，他先到信義日間照顧中心關心長輩，提出「八十歲以上就廢除巴氏量表」的四大主張。他說，衛福部和勞動部互推，當選總統後「我來做」，滿足長輩的照顧需求、減輕家屬的負擔；侯並承諾，漁獲若受到日本福島核廢水排放影響，當選後會用市價收購，避免影響漁民生計。

漁會座談：漁獲若受核廢水影響 政府市價收購

侯友宜昨先到基隆市信義日間照顧中心參訪，發表「巴氏量表該檢討了」政見，再到基隆區漁會與漁民座談，接著到基隆奠濟宮參拜、品嚐基隆廟口小吃，晚上參加鷄籠中元祭活動。侯昨晚在黨籍基隆市長謝國樑等人的陪同下，從基隆市府步行到鷄籠中元祭設在海洋廣場的主舞台，沿途與民眾擊掌打招呼，有支持的民眾大喊「加油、凍蒜」。

侯友宜表示，台灣預計在二○二五年進入高齡人口超過二十％的「超高齡化」社會，許多長輩聘雇外籍看護遇到巴氏量表的申請障礙，也造成醫師核定的困擾，他因此提出「八十歲以上就廢除巴氏量表」的四大主張，滿足長輩的照顧需求、減輕家屬負擔，提升長照產業競爭力。

他指出，四大主張包括：一、廢除八十歲以上長者的巴氏量表，讓長者直接申請看護移工。二、看護移工與長照體系整合，提高移工照護技能與品質，提升高齡長者照護品質。三、就業安定基金直接補助雇主聘用本國看護，提升薪資及工作環境，提高本國勞工就業競爭力。四、釋放家庭勞動力，減輕家庭照顧者的壓力與負擔，讓婦女重回職場，不必再為照顧家中長者而擔憂。

另外，侯友宜也到基隆區漁會與漁會幹部、漁民代表座談。他表示，對於日本福島排放核廢水入海，一定要以高標準檢驗漁獲，保障國民健康，如果證實漁獲受到污染，會以市價收購，保障漁民的生計；他也說，為了解決缺工問題，兩岸必須協商，開放大陸漁工來台增補勞動力。

侯友宜也到基隆奠濟宮參拜，在廟口前品嚐百年老店鼎邊趖。他說，當選後將促進兩岸和平、共榮共好，讓包括陸客在內的各國觀光客都來台灣，大家生活安定、孩子不必上戰場，大家賺大錢笑嗨嗨。

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