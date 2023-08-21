綠委︰國民黨與中唱和「戰爭和平論」

立法院民進黨團幹事長劉世芳。（資料照）

2023/08/21 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委昨指出，在野黨唱和中國的「戰爭和平論」，企圖影響台灣二○二四大選，選民已慢慢了解民進黨不是屬於發動戰爭的一方，是中國要侵略台灣，而我們堅持不下跪投降。另外，根據相關民調也顯示，民進黨總統參選人、副總統賴清德是最有能力處理兩岸關係、維護台灣主權、提升台灣國際地位的人選。

中國要侵台 非民進黨發動戰爭

立法院民進黨團幹事長劉世芳坦言，去年地方選舉最後的時間點，所謂「票投民進黨、青年上戰場」確有造成影響，所以北台灣大致上都是國民黨當選；今年過了八個月，執政黨對於中國軍演、為何軍演，以及賴清德出國等真相，都公布給人民了解，民眾了解民進黨不是屬於發動戰爭的一方，是中國要侵略台灣。

請繼續往下閱讀...

劉世芳強調，中國對外擴張的野心不是只有針對台灣，它知道南海離島、島礁的海底有很多資源，也想佔為己有；發動軍演的對象也包括日本、韓國，因此不是像在野黨所說的，因為民進黨執政所以有戰爭威脅，這樣的謊言慢慢被戳破，如果國民黨或民眾黨主席柯文哲繼續這樣主張，將漸漸喪失其帶風向的輿論能力。

民進黨立委羅致政表示，賴清德民調持續上揚，所以看得出所謂「戰爭牌」的效果是有限的；另，根據台灣民意基金會之前的民調，在三個參選人中，不管是處理兩岸關係、維護台灣主權、提升台灣國際地位等，第一名都是賴，尤其這陣子賴針對兩岸、外交的發言，看得出他是個穩健的領導人。

羅致政說，地方上雖有聽到一些關於「戰爭與和平」的言論，但他認為這部分在本次選舉並未發酵。他也反問：「相不相信國民黨可以或有能力代表台灣和中國談判？民調也反映民眾對於侯友宜、甚至是國民黨的不信任，認為他們沒有能力去處理兩岸關係。」

民進黨立委趙天麟認為，「戰爭牌」或多或少真的會有一些人受到影響，不過在已經很成熟的台灣民主社會，在蔡總統領導下的這個時間點，也是台灣人愛國心最強的時候；在野黨在選情困難的情況下唱和中國，只會讓選情崩盤而不會更好；在朝野應共同面對時，在野黨卻以選舉做考量，令人遺憾且應被唾棄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法