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不能只近端監控 沒戰略縱深／退將︰共機艦在海峽中線 就該攔截

資料來源：國防部

資料來源：國防部

2023/08/21 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕副總統賴清德出訪美洲返台隔天，中共東部戰區十九日起在台海周邊進行「海空聯合戰備警巡」軍演，單日出動五十四架次軍機艦擾台。國防部昨日公布監控解放軍徐州艦的畫面，強調「備戰不求戰、應戰不避戰」，有信心確保國家安全；退將示警，中共對台已進展到一宣布就隨即軍演，並著重奪取制空權、制海權，軍方戰略不能只是「近端監控」、「底線應變」，應該在海峽中線、澎湖外海就予以攔截。

宣布後即軍演 圖奪制空制海權

中共對台展開「海空聯合戰備警巡」，國防部統計，自十九日上午六時至廿日上午六時，偵獲共機四十五架次、共艦九艘次，持續在台海周邊活動。其中，廿七架次共機逾越海峽中線，及其延伸線進入西南空域。

根據國防部公布的解放軍進入台海周邊空域活動示意圖，九架次「蘇愷卅」戰機自台灣海峽北端逾越中線，四架次「殲十一」戰機、十二架次「殲十」戰機逾海峽中線，一架次「運九」通信對抗機逾海峽中線及其延伸線進入西南空域，一架次「直九」反潛直升機出沒西南空域。

國防部發布消息指出，面對共軍挑釁，國軍官兵廿四小時堅守崗位，嚴密監控敵情，依照「守中線、守領海、守主權」原則，堅定不退縮。空軍戰機亦加強戰備巡弋，海軍船艦持續偵巡、監控共艦。

對此，退役中將、前空軍副司令張延廷受訪表示，這次中共軍演有三個特色，第一是發布軍演消息後立刻實施，不像以前事先預告；也不告知演習區域、經緯度；更不講演習幾天、何時截止，直接就開始軍演。這與過去截然不同，以後中共可能會採取這樣模式。

文宣與軍演同步 強打認知戰

第二是這次軍演著重在海空軍，四十五架次共機、九艘共艦針對台灣而來，中共官媒釋出演習影片以海軍、空軍為主，陸軍、火箭軍倒是沒有，意味著中共重點放在奪取制空權、制海權。

張延廷提及，中共對台軍演同時，解放軍也發布演訓影片，強調能接近台灣本島周邊海域活動，「軍演和文宣同步雙管齊下」，這顯示早在軍演之前，中共早就準備好要同步進行認知戰，所謂針對台獨勢力是老調重彈，其實早就規劃好了，並搭配認知戰、心理戰、輿論戰運用，這是第三個特色。

張延廷強調，海軍公布監控徐州艦的影片反制中共認知戰的效果有限，因為共艦快開到鄰接區，現在只是在守十二海里，沒在海峽中線就驅離，完全沒有戰略縱深，讓敵人步步進逼到家門口，這種影片不會有加分效果。

他批評，軍方策略只是近端監控和近端驅離，不是在金門、馬祖、東引、澎湖外海或海峽中線就攔截，這種戰略大有問題，已經沒有戰略縱深，敵人兵臨城下才近端監控，這是「底線應變」、「最後防線應變」，不是遠端超前應變，只是自曝其短。

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