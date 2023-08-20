高虹安涉貪起訴 議員：應辭市長 以示負責

再批新竹市長高虹安（左圖）涉貪起訴後市政廢弛，民進黨市議員陳建名（右圖）表示，新竹人不要一位壓榨助理，涉貪不認錯的市長，籲高辭去市長職務負責，好好處理自己官司。（資料照）

2023/08/20 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安涉貪遭北檢起訴後，這兩天假日都無公開行程，新竹市議員陳建名昨指出，在政壇不論黨派顏色，貪污就是犯天條，無論是基層出身，或是權貴力挺，終究難逃司法的制裁，就算金額只是幾千幾百幾塊錢，只要用了不屬於你的錢，就是貪污。如今高已無心市政，不如辭去市長職位以示負責，還給市民正常運作的市府團隊。

新竹人拒絕涉貪不認錯市長

陳建名說，高虹安因貪污被起訴當天，在記者會大聲嚷嚷：「絕對不會影響市政運作，會繼續努力拚市政。」但當晚高就在不動產商業同業公會的晚宴上載歌載舞，接著又上名嘴節目，為脫罪持續說謊。

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陳建名認為，高虹安不僅犯後態度不佳，被起訴後在媒體前硬拗，絕對是台灣貪污被起訴的政治人物中最囂張的一個。已經被三位助理指證貪污歷歷的高虹安，持續用謊言包裝自己，根本無心市政，市民要怎麼期待一個忙著打官司的市長，會善盡本分？新竹人不要一位壓榨助理，涉貪不認錯的市長。

對於高虹安稱不解起訴書未曝光的對話內容怎會外洩，市議員劉崇顯則說，檢方偵結後，就沒有偵查不公開問題。起訴後，所有涉案人都會收到起訴書。高虹安如果持續用「四十六萬彷彿四十六億那麼多」、「沒規定買冰箱要立委出錢」等言論開脫涉貪事實，只會坐實起訴書所說的「犯後態度不佳」。

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