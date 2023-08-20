北京擬中止ECFA 經貿辦：勿政治操作貿易爭端

中國宣稱將中止或部分中止ECFA項下給予台灣產品關稅優惠，行政院經貿辦呼籲中方勿政治操作貿易爭端，應儘速依循WTO機制，和我方進行諮商，才是真正處理兩岸貿易問題的正途。 （路透檔案照）

2023/08/20 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國四月啟動對台灣貿易壁壘調查，商務部十七日宣布對台貿易壁壘調查最新進展，並稱將研究中止或部分中止「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）項下給予台灣產品的關稅優惠。行政院經貿辦昨對中方的指控予以嚴正駁斥，呼籲中方勿政治操作貿易爭端，應儘速依循世貿組織（WTO）機制，和我方進行諮商，才是真正處理兩岸貿易問題的正途。

籲依循WTO機制 和我方諮商

對於中方指控我方限制其產品進口，經貿辦指出，兩岸分別於二○○一年十二月及二○○二年一月加入WTO，當時雙方未就彼此貿易體制與措施進行協商，儘管中國農工產品對台灣有重大影響，但我方展現善意，從未使用排除條款，以保留諮商空間，同時還逐步自主開放三九五二項產品，迄今已准許九八四○項農工產品進口。

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經貿辦強調，我方未違反WTO規範，中方多年亦從未要求協商，此時啟動貿易壁壘調查，完全欠缺正當性，且中國商務部為進行調查而向我方發放問卷調查的對象及內容，違背WTO相關規範，若想據此對我方進行貿易報復，是全然違背中方一再宣稱的WTO原則及相關規範。

經貿辦指出，ECFA目標是透過兩岸諮商逐步減少雙方貨品貿易的關稅和非關稅障礙，但自二○一六年蔡政府上任後，中國當局以政治理由片面停止與我方進行諮商，其違反WTO精神及ECFA規範，「是鐵一般的事實」。

經貿辦表示，中方若根據自行調查結果採行片面措施，若未經WTO爭端解決機制充分辯論及合法裁判，均違背WTO規範，我方絕不會坐視，將採取必要的防衛或反制措施。

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