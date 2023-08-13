賴︰守護兒童遊戲權 廣設休閒場所

民進黨主席暨總統參選人賴清德表示，他將在9月陸續提出國家希望工程政見，包括廣設不斷更新適合兒童少年安全及身心發展的休閒場所。（資料照）

2023/08/13 05:30

國家希望工程政見 九月將陸續提出

〔記者陳政宇／台北報導〕二○二四大選藍白仍陷亂局，民進黨參選人賴清德早已整軍經武，逐步推出教育平權、居住正義等政策。賴清德日前也預告，將在九月陸續提出「國家希望工程」政見，包括廣設適合兒少身心發展的休閒場所，守護兒童遊戲權，盼與地方政府共同朝目標前進。

盱衡大選盤勢，黨內人士評估，各黨參選人及賴清德八月起陸續有出訪行程，國際關係是近期輿論重點，賴清德回國後將密集推出各項「國家希望工程」政見，透過實際政策，爭取人民認同。民進黨會務實、負責任地擘畫具體政策路徑，在國家財政、社會安全網、國際關係等良好基礎上繼續提升。據了解，未來將透過記者會形式，正式向全民公開闡述。

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對於藍白陣營的競合關係，黨內人士認為，民進黨會密切注意，但不會特別鎖定攻防對象，因為社會議題轉動非常快，只能維持快速反應，民進黨不需攪和藍白陣營的各種計算，也不需操作什麼，重點還是放在提高自己的支持度。

此外，賴清德在民進黨中常會曾談到，他日前與年輕家長聊育兒經，希望透過傾聽家長的想法，讓政府的協助更貼近人民，而戶外遊戲不但能幫助孩子身體及心理的成長，住家鄰近社區的公園遊戲場，更是免費、方便的友善育兒設施。

賴強調，從九月開始，他會陸續提出這次「國家希望工程」的選舉政見，其中一項政見就包含要定期了解社會各界的需求，廣設還有不斷更新適合兒童少年安全及身心發展的休閒場所，並且和地方政府共同朝這個目標前進，他也會努力完成一個讓各世代都能夠實現自我的國家希望工程，打造更有韌性的台灣。

規劃3個月內辦60場百工百業活動

除了端出政見，賴清德陣營也持續強化組織戰。輔選人士表示，規劃三個月內舉行六十場百工百業活動，透過造勢演講闡述現有執政成績，以及未來國政藍圖，凝聚各方共識；賴清德也會配合各選區立委需要進行安排，包括參拜廟宇、與產業界支持者座談等。

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