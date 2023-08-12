賴清德今出訪巴拉圭 過境美將晤國會議員

副總統賴清德今率團出訪友邦巴拉圭，並將過境美國。彭博（Bloomberg News）網站昨預告，賴清德將成為廿一日發行的「彭博商業周刊」（Bloomberg Businessweek）封面人物，報導圖說標示「總統選舉領先者」，封面標題則是「他想領導台灣。但他能維持和平嗎？」（圖：擷取自彭博網站，文：記者陳政宇）

2023/08/12 05:30

參加貝尼亞總統就職典禮 可望與各國政要互動

〔記者蘇永耀、陳政宇、林曉雲／台北報導〕我南美洲邦交國巴拉圭總統當選人貝尼亞將於十五日就職，擔任特使的賴清德副總統今將啟程前往祝賀，並過境美國紐約、舊金山。這次也將有多國政要率慶賀團參加貝尼亞的總統就職典禮，賴清德可望與他國政要進行互動。而過境美國時，預計會有多位美國友台國會議員與賴副總統見面。

請繼續往下閱讀...

賴發布開箱影片 分享出國小物

賴清德昨於社群平台發布開箱影片，分享幾項必帶的出國小物。賴首先介紹「Garmin太陽能自行車錶」，為祝賀巴拉圭新任總統貝尼亞上任，贈送自行車錶，搭配先前總統蔡英文所贈的捷安特腳踏車一起使用，期望貝尼亞能「騎得快樂、騎得健康」。

賴清德強調，他擔任蔡英文特使，參加巴拉圭新任總統就職典禮，為的是傳達台灣人民的祝福，他也預祝本次巴拉圭出訪之旅能一切順遂，期望加強未來兩國邦誼，深化雙方合作。

賴清德所率慶賀團將於今日傍晚啟程，當地時間同日抵美國紐約過境，將出席僑宴並與青年座談。訪團十三日晚間離美。十四日早上抵達巴拉圭，隨即展開行程。

全美台灣同鄉會昨發聲明表示，對於賴清德的到訪，全美各地台僑感到雀躍與期待，全美會認為，賴清德以總統特使身分代表蔡總統到美國，不僅深化台美緊密友好關係，更顯示美台彼此有高度信賴感，具有特別的歷史意義。

賴副總統除會晤現任總統阿布鐸及新任總統貝尼亞，也將午宴巴拉圭國會議長歐斐拉；賴將與台巴科大學生座談，體驗製作巴拉圭國民小吃，並與旅居巴拉圭等鄰近國家僑胞晚宴。

巴拉圭新任總統貝尼亞、副總統阿里亞納十五日宣誓就職，賴清德將出席就職典禮，與各國政要自然互動，出席國宴、慶祝總統就職暨亞松森建城四八六週年檢閱軍警遊行、表演晚會等行程；賴清德當天並規劃與隨團媒體茶敘。

訪團一行預計十六日早晨離開巴拉圭，當日下午至美國舊金山過境，十七日凌晨離美，台北時間十八日清晨返抵國門，全程共計七天六夜。

這次特使團成員包括總統府秘書長林佳龍、總統府副秘書長黃重諺，以及相關人員及隨行記者共五十人。

貝尼亞上月才剛以總統當選人身分率團訪台，賴清德與貝尼亞會晤當天，恰是兩國建交六十六週年的日子，賴強調台灣願在公共衛生、醫療、教育及產業發展等方面分享經驗。貝尼亞也保證，他全力支持對台灣的關係。這不是基於任何外國政權或政府的干預，也不是建立在經濟貿易的利益之上，是他堅信過去雙邊互動的歷史，巴拉圭與台灣雙邊的邦交關係，是最好的選擇。

副總統賴清德今率團出訪南美洲友邦巴拉圭，參加該國總統當選人貝尼亞就職典禮。（圖擷取自賴清德臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法