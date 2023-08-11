蔡見波海三國外委會主席 盼深化國防合作

愛沙尼亞國會外交委員會主席梅馬侃昨拜蔡英文會總統時致詞表示，波海三國與台灣都是民主的燈塔，也都面對強大具侵略性的威權主義鄰國，訪團此時來訪，意在展現民主聯盟的團結。（中央社）

2023/08/11 05:30

〔記者蘇永耀、鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統昨接見波羅的海三國國會外交委員會主席訪問團時表示，希望訪團協助促成台灣參與設於波海三國三個「卓越中心」，讓台灣和波海三國的合作持續展開新頁。代表致詞的愛沙尼亞外委會主席梅馬侃說，波海三國與台灣均為民主的燈塔，也都各自面臨一個巨大且侵略性持續增加的威權政體，期盼能展現民主聯盟的團結，因為沒有一個民主國家應單打獨鬥。

梅馬侃︰展現民主聯盟團結

訪團由愛沙尼亞國會外交委員會主席梅馬侃、立陶宛國會外交委員會主席帕季格及拉脫維亞國會外交委員會主席柯理和聯合組成。訪團昨也拜會行政院長陳建仁。

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蔡英文說，這幾年來，台灣和波海三國在各領域的交流，越來越密切，希望能夠協助促成台灣參與設於波海三國三個「卓越中心」，包括愛沙尼亞的CCD-COE（北約合作網絡防禦卓越中心）、拉脫維亞的StratCom COE（戰略傳播卓越中心）及立陶宛EnSec COE（能源安全卓越中心），將有助於台灣和波海三國在國防、資安以及全民防衛等領域，不斷深化合作。

梅馬侃表示，波海三國與台灣均為民主燈塔，在鄰近區域，都各自面臨一個巨大且侵略性持續增加的威權政體，都瞭解維護自由的艱鉅挑戰，但會一起攜手面對。這也是他們選擇在這個動盪時局來到台灣的目的，期盼能展現民主聯盟的團結，因為沒有一個民主國家應單打獨鬥。

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