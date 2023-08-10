焦點評論》只想復辟核電

總統參選人對核能態度

2023/08/10 05:30

記者林菁樺／特稿

隨著總統大選接近，各陣營在能源政見上開打，侯市長稱要以真實數據取代口號，讓民眾了解缺電，更洋洋灑灑端出四種年度的能源配比，不僅被台電提出數據打臉，主張的能源配比也只想到復辟核電、卻不願務實面對核廢料；且僅以核電、燃煤做為基載電力，比例更是嚴重不足，遑論還要穩定供電。

延遲一個月，侯市長昨終於交出能源政見，但整個說明一如外界所料，就是國民黨一貫主張的冷飯熱炒，核一到核三延役、重啟核四等，只是照著簡報PPT念稿；四年度的配比圍繞在「減碳、低碳、無煤、淨零」理念，除了無煤，看不出與執政黨有何不同。

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先從二○三○年核電比率十二％來看，換算需要近四百億度核電，相當於核一到核三廠六機組，不管安不安全、核廢能否解決，全部趕上場；更遙遠的二○五○年，核電比率要達十八％，就算將核四計入，一年可發六百億度，加上封存的核電廠全上都無法滿足，那是要蓋全新的大型核電廠嗎？還是一縣市一座小型核電廠（SMR）？

侯友宜若要復辟核電，請先務實面對核廢料難題。新北市府卡關台電乾貯多少年？昨還是沒見到態度轉變，且後續還得面對民意接受度、核電新技術發展能否追上侯的政見。

侯陣營還稱民進黨綠能難達標，但提出的二○三○年的綠能比率要廿七％，與民進黨僅差三％，且要廣增的綠電同樣是以離岸風電做為發展重點，有機會則發展深海洋流、深層地熱等；那算是抄答案、還嫌別人答不好嗎？

侯提出的二○四○年「無煤台灣」算是新菜，但想要達標，基載電力仍得要涵蓋燃氣，若僅以煤電、核電當作基載電力，加上碳中和電力恐僅二到三成，是拿未來台灣供電穩定當賭注嗎？

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