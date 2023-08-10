侯主張擁核》環團：核電非政治提款機

國民黨總統參選人侯友宜昨天公布能源政策，主張完成核一、核二、核三安全延役，並推動核四安全重啟。（記者塗建榮攝）

2023/08/10 05:30

〔記者陳嘉怡／台北報導〕國民黨總統參選人侯友宜昨日公布能源政見，主張核電廠延役及重啟。環團批評，侯沒有針對核廢料提出具體解方；學者則認為，核廢料看管需要十萬年，計入發電成本後，核電一度的成本是廿元，天然氣就能辦到減煤，實在沒必要用核能減煤。

侯未提具體解方 為選舉說改就改

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，侯友宜端出的能源政見和國民黨過去的「核電救國論」並無二致，只不過將天然氣目標拉低，換成核能取代，為了選舉把核電當作萬靈丹，無視核電在台灣的難題與困境。

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她指出，核一、核二、核三都是故障機率大增的老舊核電廠，目前已陸續到期除役；未完工的核四被拉出來再評估，台灣是否真的要浪費十年、將錢丟進五百億以上的錢坑？

她批評，侯多年來說的核安優先，如今為了選舉說改就改、用過即丟。核電重啟絕非按一個按鍵這麼簡單，也不該是政治提款機，核廢料處理至今未見那個政黨提出具體政策或法案，也沒有縣市願意接受最終處置場的選址，這都是必須面對的現實問題。

學者：天然氣就能減煤

中興大學環工系教授莊秉潔認為，福島核災之後，全世界對核能延役有更嚴格的安全規範，日本到目前能重啟的核能機組也不多；若核一、二用同樣標準，重啟「並不樂觀」。核一、二都在北部，一旦發生核災，台北市約有七十一％的土地會變成永久撤離區，且核廢料需要看管十萬年，這些經費攤平後，換算一度電的成本為廿元。天然氣就能達到減煤目標，沒必要用核能減煤。

核工博士賀立維則表示，核四根本未完工，二○○六年核四爐底鋼筋混凝土發生重大弊案，要貿然啟動架在此偷工減料爐底上面的原子爐是很可怕的事情，他願意以國家公費留美核子工程博士的資歷，幫侯友宜上一堂核電課。

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