嘉市前議長莊豐安 涉詐領助理費 檢傳喚莊等5人 司機家中搜出300萬現金

無黨籍前嘉義市議長莊豐安被控自2018年起，利用呂姓司機的妻子當人頭，涉嫌詐領公費助理費兩百多萬元。（資料照）

2023/06/06 05:30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕無黨籍前嘉義市議長莊豐安被控自二○一八年起，利用呂姓司機的妻子當人頭，涉嫌詐領公費助理費兩百多萬元，嘉義地檢署昨上午指揮嘉市調查站等幹員，搜索莊豐安住家等三處所，並在呂姓司機家中搜出三百萬現金，傳喚莊豐安、呂姓司機夫妻、莊聘請的黃姓女員工及一名女性前助理共五人到案，晚間移送檢方複訊，全案依貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物罪偵辦。

莊被控利用司機妻子當人頭

五十八歲莊豐安曾任嘉市第九、十屆議員，去年底競選議員連任時，意外成為西區議員的落選頭。

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據了解，莊擔任嘉市第十屆議長任內，涉嫌將呂姓司機的妻子登載為公費助理，向嘉市議會詐領薪資兩百多萬元。嘉檢昨指揮調查局南部機動工作站、嘉市調查站幹員，分別前往莊豐安住家等三處所搜索，查扣相關帳戶，並在呂姓司機家中查扣現金三百萬元，檢調正釐清呂妻究竟有無實際從事公費助理業務。

莊豐安去年三月曾聲援無黨籍嘉市議員戴寧涉嫌詐領助理費案，指他曾於二○一九年全國地方議會議長、副議長聯誼座談會中，提案反映公費助理補助費及議員研究費結構不合理問題，希望中央修改現行法規。

莊另涉超貸案被判刑上訴中

此外，莊豐安與曾任嘉市副議長蘇澤峰（現為嘉市議員，國民黨籍）涉嫌於二○一七年二月、三月，分別向建商金蚨田公司購買嘉市房地，與負責人陳鈺錞、黃建中、代書劉家成等三人製造不實買賣契約，向嘉縣鹿草鄉農會超貸，案經嘉義地檢署起訴，嘉義地方法院去年六月依共同詐欺取財罪，判莊、蘇各一年五個月有期徒刑，全案上訴中。

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