聚焦台海 台美「蒙特瑞會談」7月登場

台美「蒙特瑞會談（Monterey Talks）」預定七月在美國舉行。（路透資料照）

2023/06/06 05:30

〔記者陳鈺馥、呂伊萱／台北報導〕台美最高安全會議「蒙特瑞會談（Monterey Talks）」預定七月在美國舉行，據了解，這次將由國安會秘書長顧立雄率團，軍方由國防部、戰規司高階將領赴美與會。軍事專家研判，台美高層會針對台海安全、軍售、軍援、軍事訓練等面向交換意見。

國安會秘書長顧立雄率團

國軍漢光卅九號演習預定七月廿四日登場。據悉，漢光演習操演項目尚未定案，細節會在演習前一週對外公布。至於每年例行性舉辦的「蒙特瑞會談」，今年將由國安會秘書長顧立雄率團，國防部副部長柏鴻輝、戰規司長李世強少將隨行。

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此外，美國對台啟動無償軍援，上週已陸續由兩航次貨機將兩百多枚刺針飛彈運抵桃園國際機場，並包含兩輛可用來戰場運彈的全地型車，將由軍團所屬的砲指部接裝，部署於台灣北部。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲昨受訪表示，「蒙特瑞會談」屬於國家安全層級，台美交流偏向軍事議題，今年主題大概以台海周邊安全情勢為主，台美高層會就軍售、軍援內容交換意見及想法，例如因應中國威脅，台灣目前需要哪些武器裝備。

蘇分析，美國國防授權法通過後，美軍擴大駐台顧問人數，目前已經有兩百人，之後台灣軍隊會以營級規模赴美受訓，今年「蒙特瑞會談」應會涉及軍事訓練交流。值得注意的是，今年「蒙特瑞會談」會多一項「議題式兵推」，可能討論台美可以進行哪些軍事項目的合作。

另，媒體報導，「台日戰略對話」五月中旬在台北舉辦，首度有日本官方參與，軍方也派現職官員出席，以「兩岸爆發戰爭前」各種狀況，也就是當前台海情勢現況為依據，進行堪稱台日近年來最大規模的政軍兵推。

對此，國防部反駁表示，相關內容均非事實；日本台灣交流協會也回應表示，對於所詢問的「台日戰略對話」一無所悉。

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