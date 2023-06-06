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    國、民兩黨性騷案 北市勞動局追進度

    台北市長蔣萬安5日出席市政總質詢。（記者廖振輝攝）

    台北市長蔣萬安5日出席市政總質詢。（記者廖振輝攝）

    2023/06/06 05:30

    〔記者魏瑾筠、蔡思培、鄭名翔／台北報導〕民進黨、國民黨上週陸續傳出性騷擾案，兩黨雖強調全力調查，但初步結果仍未出爐。台北市政府勞動局表示，民進黨女黨工被性騷案昨已到限期，民進黨已致電表示資料仍在整理，是否開罰將待性平審查委員會認定，不會因為民進黨未回文直接開罰。

    女黨工性騷案 民進黨仍在整理資料

    民進黨中央黨部一名女黨工日前指控，自己過去遭薛姓導演性騷擾，向當時婦女部主任許嘉恬申訴時卻被冷處理，消息傳出後，輿論炸鍋，許也因此下台，藍綠政治圈後續也陸續爆出隱藏多時的「#MeToo」事件。

    台北市政府勞動局在獲報第一案後即發文限期民進黨須於昨日回函，但至昨晚八點仍未收到；台北市長蔣萬安昨在市議會答詢時強調，將再發文限期民進黨六月九日回覆，絕不可能容許民進黨無限期拖延，若沒有得到民進黨具體補充或說明，將依照現行掌握資訊「該開罰就開罰」。

    北市勞動局長高寶華指，民進黨昨下午有致電勞動局，表示資料眾多還須整理、因此未回函，勞動局會再提醒民進黨。

    勞動局也補充，發文民進黨是要先釐清案情，了解後再進行調查、蒐集資料並提報性平審查委員會，若最終委員會認定有違規才會開罰。

    曾柏文案 發文國政基金會、端傳媒

    另外，曾擔任新北市政府參議、江啟臣接掌國民黨主席時的主席特別顧問曾柏文也爆多次性騷女性；對此，台北市政府勞動局昨表示，已發文給國民黨國家政策基金會及曾男曾任職的《端傳媒》，要求五天內陳述意見。

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