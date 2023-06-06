柯團隊女志工2014遭性騷 主管回「市長不想管」

柯文哲（資料照）

2023/06/06 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕近期政治圈掀起「#MeToo」運動。一名女性在二○一四年台北市長選舉中擔任柯文哲競選團隊志工，她受訪表示，自己曾於二○一四年選舉前，至競選總部試圖請求柯文哲處理志工團隊內的性騷擾事件，卻被一名主管攔下來，該主管告訴女志工「這樣不好看」，承諾一定會幫她向柯文哲轉達這起事件，但希望她暫時以大局為重，選後再處理。

女志工說，她當時同意了主管的做法，沒想到選舉結束後，她最後竟只透過主管得到「市長說這件事他不想管」的回應。

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女志工受訪指出，加害者Ｈ男在一場活動中看到她的妹妹後，就開始對外說「可以吃姊妹丼嗎？」「姊姊長得滿漂亮，可是胸部沒有像妹妹這麼大」等話語，令她相當困擾，在她向Ｈ男反映後，更被Ｈ男以「水性楊花」、「假裝聖女」等惡意言語攻擊。

女志工坦言，當時她身為支持者，碰到這種事情真的滿失望，她近日也在臉書批評，「柯沒資格站在道德高地對著民進黨指手畫腳」。

知情人士受訪也證實，二○一四年縣市長選舉結束後，幾名幕僚與志工於同年十二月八日，為Ｈ男與女志工安排會面，選前承諾替女志工轉達性騷擾事件的主管，也是在這場會面中，告訴女志工「市長說這件事他不想管」。而女志工在會面中要求性騷擾事件應讓柯文哲知道，會面後也有幕僚撰寫報告，請該主管將報告轉交給柯文哲，但不清楚報告最後是否有送到柯手中。

柯︰具體事實一定會處理

對此，柯文哲昨於日本受訪表示，他們要預防性騷擾事件發生，有什麼問題就寫出來、講出來，具體有名有姓的事實，他們一定會處理。

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