為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    柯團隊女志工2014遭性騷 主管回「市長不想管」

    柯文哲（資料照）

    柯文哲（資料照）

    2023/06/06 05:30

    〔記者黃靖媗／台北報導〕近期政治圈掀起「#MeToo」運動。一名女性在二○一四年台北市長選舉中擔任柯文哲競選團隊志工，她受訪表示，自己曾於二○一四年選舉前，至競選總部試圖請求柯文哲處理志工團隊內的性騷擾事件，卻被一名主管攔下來，該主管告訴女志工「這樣不好看」，承諾一定會幫她向柯文哲轉達這起事件，但希望她暫時以大局為重，選後再處理。

    女志工說，她當時同意了主管的做法，沒想到選舉結束後，她最後竟只透過主管得到「市長說這件事他不想管」的回應。

    女志工受訪指出，加害者Ｈ男在一場活動中看到她的妹妹後，就開始對外說「可以吃姊妹丼嗎？」「姊姊長得滿漂亮，可是胸部沒有像妹妹這麼大」等話語，令她相當困擾，在她向Ｈ男反映後，更被Ｈ男以「水性楊花」、「假裝聖女」等惡意言語攻擊。

    女志工坦言，當時她身為支持者，碰到這種事情真的滿失望，她近日也在臉書批評，「柯沒資格站在道德高地對著民進黨指手畫腳」。

    知情人士受訪也證實，二○一四年縣市長選舉結束後，幾名幕僚與志工於同年十二月八日，為Ｈ男與女志工安排會面，選前承諾替女志工轉達性騷擾事件的主管，也是在這場會面中，告訴女志工「市長說這件事他不想管」。而女志工在會面中要求性騷擾事件應讓柯文哲知道，會面後也有幕僚撰寫報告，請該主管將報告轉交給柯文哲，但不清楚報告最後是否有送到柯手中。

    柯︰具體事實一定會處理

    對此，柯文哲昨於日本受訪表示，他們要預防性騷擾事件發生，有什麼問題就寫出來、講出來，具體有名有姓的事實，他們一定會處理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播