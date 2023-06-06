會柯 日前首相野田挺台入CPTPP

民眾黨主席柯文哲昨在早稻田大學演講，並與到場的聽眾一起自拍。（駐日特派員林翠儀攝）

2023/06/06 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京五日報導〕赴日訪問的民眾黨主席柯文哲五日密集拜會日本國會議員，並與立憲民主黨的前首相野田佳彥舉行會談。野田在會談中主動表示，堅定支持台灣參與世界衛生大會（WHA），並歡迎台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），他還說，雖然無法排除中國加入，但會嚴格把關，要求他們達到英國加入的相同條件。

野田在早稻田大學畢業後進入松下政經塾，為該塾的第一期生，也是該塾出身的第一位日本首相；柯文哲這次訪日，也預定拜會松下政經塾。對於野田非政治世家出身，也沒有財力背景，卻能一路從縣議員做到國會議員，並擔任首相，柯特別向野田請益經驗，兩人也就核電問題交換意見。

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會談最後野田主動提到，日本加入TPP是民主黨執政時代、他擔任首相時做的決定，所以他非常歡迎台灣申請加入CPTPP，希望柯文哲若當選總統，也能朝這個方向繼續推動；柯文哲也邀請野田訪台。

柯文哲中午還拜會包括自民黨參議院幹事長世耕弘成等十三位參議員。柯在會談中表示，希望將來台日有更全面的合作，例如在政治上建立美日台三方的溝通平台，共同維持印太和平，也希望日本協助台灣加入CPTPP，讓台灣加入區域性經濟組織。柯下午則與日華議員懇談會會長古屋圭司與秘書長木原稔等兩名自民黨籍眾議員會面；晚間接受日本台灣交流協會設宴接待，會長大橋光夫、理事長谷崎泰明及駐台代表泉裕泰均出席。

柯文哲五日上午還在早稻田大學的台灣研究中心，以「台灣民主發展進程及新階段挑戰」發表演說，被台灣封為「選舉之神」的東京外國語大學榮譽教授小笠原欣幸也到場聆聽，聽眾多為台灣留學生，還有數名中國留學生參加。

柯文哲在提問時被中國留學生問到「是否認為中華民國包含大陸地區？」柯則以「你確定還回得去中國嗎？」反問，未做正面回應。若當選總統是否會與中共總書記習近平舉行會談？柯表示，他強調的是務實，重點是與習見了面要談什麼？要做什麼？目的是什麼？這才是重點。

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