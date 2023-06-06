AIT主席：台灣大選 美反對外部干預

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）昨抵台訪問，是其於3月上任後二度來台。（記者呂伊萱攝）

2023/06/06 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）主席羅森柏格昨抵台訪問，是短短兩個月內再次來台。她昨天主動表示，此次來台很期待和已經宣布參選的各總統參選人交流對話，不過她並未透露將和誰會面。羅森柏格強調，美國對台灣公平自由的選舉深具信心，「不會在台灣大選中選邊站」，無論台灣民眾選出誰，美國都會與他合作、維持美台強健關係。

將會見各總統參選人

羅森柏格昨清晨甫抵台灣，隨後與台灣媒體舉行圓桌座談，回應媒體提問。羅森柏格首先說，她上次訪台時已經看到美台關係之間各合作項目的深與廣、以及繼續讓關係成長的方法。她也非常榮幸四月時接待蔡英文總統過境，美台維持活躍的非官方關係，美國未來也將繼續致力於協助台灣維持防禦能力，當在面對北京脅迫威脅時，這對維持台海和平穩定至關重要。

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羅森柏格並提到，上回來台時有機會和跨越台灣政治光譜的領袖們交流，這週也期待有更多機會，和各陣營已宣布參選總統的人士交流對話。她說，台灣是區域民主燈塔，美國相信台灣選舉是自由、公平、民主的，美國支持台灣進行這樣的選舉，「無論選出哪位領袖，美國都會繼續和他合作，美國不會在台灣大選中選邊站」，美國也反對外部對台灣選舉的干預。

美國不會選邊站

民眾黨主席柯文哲訪日、不在國內，媒體追問，這次將和哪些參選人會面？對哪位參選人比較熟悉？談論哪些關切議題？現任副總統、民進黨總統參選人賴清德是否訪美？羅森柏格均未正面回應，不過她說，上回來台時、和在美國時已見過一些（參選人）。她強調，在總統大選前和每位參選人見面是美國長期的傳統，將繼續這樣的傳統，維持和參選人們的關係。

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