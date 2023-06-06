賴清德競辦整軍 5層複式動員催票

民進黨總統參選人賴清德競選辦公室持續擴軍，陸戰規劃「五層複式動員」全台催票。圖為四月高雄信賴台灣之友會成立時，支持者爆棚場面。（資料照）

2023/06/06 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕二○二四大選戰鼓頻催，民進黨總統參選人賴清德競選辦公室持續擴軍，目前約九成人事就定位，組織架構分為行政、文宣及組織群。陸戰規劃「五層複式動員」，四月起由「信賴之友會」打頭陣，並透過百工百業後援會、黨公職組織、巡迴造勢，由賴清德率軍展開全台灣地毯式催票；後援組織亦積極向外插旗四大洲，營造海內外分進合擊氣勢。

賴陣營採取「雙引擎」領軍模式，由民進黨秘書長許立明職司立委選戰、競選總幹事潘孟安統籌總統大選，兩人總綰選戰兵符；「信賴之友會」秘書長陳金德推動各縣市分會遍地開花，前民進黨主席卓榮泰掌旗百工百業等民間社團。

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賴清德競辦的選址，與總統蔡英文兩次大選時同一棟大樓，目前尚在趕工裝修，預計最快本月進駐。據了解，包含轉調或新聘人員約九成就定位，成員多為七、八年級青年世代，組織架構涵蓋行政、文宣、組織三大塊，文宣群有文宣、社群、文稿、新聞，組織群則有社會力、活動部。

陸戰方面，據賴陣營規劃，由賴清德親自領軍，在全台灣展開「五層複式動員」，形塑綿密的組織網絡。四月中旬由各縣市信賴之友會起跑，接下來六月十日在桃園，十一日馬祖，十七日花蓮、台東，十八日澎湖、台北，廿五日壓軸插旗新北，預計跑遍台灣本島及三個離島。

黨內人士表示，繼四月率先成立加油站全國挺賴後援總會，六月十四日將成立驗光配鏡產業信賴之友會，後續還有美容美髮與醫界等，百工百業後援會將緊鑼密鼓登場。九月底進入選戰倒數一百天，各縣市競總、立委競總將陸續成立，最後則是全國巡迴造勢活動。

分進合擊 後援組織插旗四大洲

此外，賴清德陣營後援組織亦積極拓展海外陣地，除卓榮泰已數次代表賴清德授旗，劉世芳、林楚茵等民進黨立委將在立院休會期間領命搶攻，行程涵蓋加拿大、東南亞、大洋洲、歐洲等國家及區域，主要由「信賴之友會」及當地台僑、台商、台生群體主導發起，盼串連相關團體並轉化為輔選能量。

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