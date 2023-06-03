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    首頁　>　政治

    國民黨中正萬華立委選將 將採民調協調

    2023/06/03 05:30

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨台北市第五選區（中正萬華）立委提名至今未決，市議員應曉薇、郭昭巖、鍾小平及國民黨發言人林家興等人，皆有意爭取黨內提名，競爭激烈，台北市黨部下週一將邀有意願的人選召開協調會，告知採協調式民調產生人選，黨部委託民調公司將在六月十一日至十三日進行電話民調，十四日公布民調高的勝出者，代表國民黨出戰。

    4人表態 下週一開協調會

    中正萬華區選民結構過去偏藍，例如青年公園的眷村就是國民黨傳統鐵票區，但近兩屆立委的無黨籍林昶佐，政治色彩偏綠，政治版圖逐漸轉為藍綠勢均力敵。民進黨徵召北市議員吳沛憶，面對高知名度的無黨籍參選人于美人，該選區對藍綠兩黨儼然成為艱困選區。

    應曉薇昨在青年公園舉辦「參選立委誓師大會」，兩個女兒應佳妤、應佳伶現身，台灣最知名的連體嬰弟弟張忠義也出席力挺，營造氣勢。應曉薇發表爭取初選提名宣言，表示她從天人交戰昇華為當仁不讓，下定決心守護中正萬華、守護中華民國，並支持鴻海創辦人郭台銘說的○到六歲孩子國家養政見。

    媒體問于美人參選對國民黨的影響，應曉薇認為，不管是于美人或民眾黨派任何人參選立委，砲口就是對準國民黨，所以一定會分散藍營票源，于美人是很棒的參選人，對藍綠的殺傷力都很大。

    兩個女兒現身站台，未來交棒給年輕人？應曉薇說，「是、我要交棒給年輕人」，但女兒是希望幫媽媽找到更有為的年輕人交棒，不會是女兒。支持郭的政見是否支持郭台銘？應曉薇說，好的政策大家都支持，但她支持國民黨總統提名人侯友宜，郭台銘政見很好，國民黨也要傾聽。

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