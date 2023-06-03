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    首頁　>　政治

    被質疑涉及性騷 民進黨：李正皓須提證據向社會溝通

    民進黨秘書長許立明昨表示，林飛帆若隱匿包庇查證屬實，一律開除。（記者廖振輝攝）

    民進黨秘書長許立明昨表示，林飛帆若隱匿包庇查證屬實，一律開除。（記者廖振輝攝）

    2023/06/03 05:30

    〔記者陳政宇、蕭方綺／台北報導〕民進黨前黨工指控遭廠商性騷擾，時任前副秘書長的立委參選人林飛帆坦言忽略當事人不申訴的原因，而民進黨合作的無黨籍李正皓也被重掀偷拍威脅女性事件，黨內傳出要求退選、解除合作的聲浪。對此，民進黨秘書長許立明昨回應，李正皓必須針對私德，提出證據向社會溝通；林飛帆若隱匿包庇查證屬實，一律開除。

    許立明：林飛帆若隱匿屬實 就開除

    民進黨一名女性前黨工日前爆料，過去在主責專案期間遭合作導演薛朝輝性騷擾，時任婦女部主任許嘉恬未妥善處理，當時負責督導的副秘書長正是林飛帆；林自認忽略當事人不走申訴管道的背後原因。

    針對林飛帆，許立明受訪表示，這部分必須要進一步釐清，但當事人不管是誰，只要願意勇敢出來面對過程，都是往好的處理方向前進。處理性平相關事件會有很多難處，因此黨這次才會用最保護隱私的方式，鼓勵當事者檢舉相關加害者。

    媒體追問，林飛帆是否涉及隱匿？許立明回應，主管若有隱匿、包庇行為且經查證屬實，一律開除。至於「退選」是否納入處理手段之一，許立明僅說，會有所有的選項。

    關於李正皓近期被質疑涉及性騷，許立明說，民進黨希望結合社會廣大力量，與很多無黨、友黨人選合作，李正皓必須就私德部分提出證據，並向社會正面溝通與說明。

    被控性騷擾 薛朝輝：願受嚴格調查

    至於事發後神隱一天的薛朝輝，昨透過聲明向當事者致歉，並支持相關單位嚴格調查，「本人願意全力配合，並期待真相盡速釐清，若有應負司法上等責任，本人絕不逃避」。

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