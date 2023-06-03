民進黨性騷第3爆 被指是加害人 組織部副主任林男固請辭
〔記者楊心慧、陳政宇／台北報導〕民進黨連環爆出性騷擾吃案疑雲，台北市議員何孟樺昨也爆料說，她在二○一八年擔任民進黨青年部主任時，得知下屬遭性騷，加害人就是組織部政務副主任林男固。何孟樺表示，當時她鼓勵受害者上報，也要求黨中央積極處置，但過程非常挫折。
何孟樺：當時要求黨處置 過程非常挫折
林男固昨已向黨中央請辭。民進黨秘書長許立明強調，會立即做最嚴厲處理，請林離開並接受調查。林男固則回應，他會全力配合後續相關調查，對於造成對方的困擾很抱歉，這是自己的錯，不會辯駁。
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何孟樺指出，當時她的同仁說被其他部門主管寫情書、半夜打電話騷擾，加害人就是林男固。她第一時間就向當時的婦女部主任通報，並呈交相關證據。
何孟樺說，當時民進黨的性騷擾調查程序，是「必須送到中常會」，婦女部主任和她及受害者到場說明，此事就會在媒體曝光，當事人表達不願曝光，因此沒啟動調查機制。
何孟樺表示，當事人不希望再見到林男固，當時高層最初的決定，卻是要她的同仁調部門，她和當事人都無法接受，最後處理方法包含讓林男固平調、將林男固叫到辦公室警告，並在黨部召開性平課程、女方進駐地方，不會再遇到林男固。
何孟樺指出，她對此不滿意，不斷向副秘溝通、甚至越級上報秘書長，希望林男固得到懲罰，後來選舉結束，黨中央人事改組，再問受害人是否要申訴，但當事人說不用。
何孟樺昨哽咽落淚說，當初是她鼓勵同仁上報，結果卻很難給同仁很好的交代，至今她仍非常在意，希望黨中央好好正視。
何孟樺昨也在臉書說明性騷案，林男固在該則貼文留言表示，他當時有向副秘表達願接受調查，沒有半夜電話騷擾對方，寫給對方的也不是情書，但對她造成困擾很抱歉，「因為人家感覺不舒服就是我的錯，我不會辯駁」，他會全力配合後續相關調查。
另外，一名台灣基進的男性志工昨也在臉書爆料，去年參加基進黨內部訓練時被性侵，他為此罹患創傷後壓力症候群（PTSD），事後向基進黨性平會提報，但因害怕太多人知道，選擇與加害者和解，這名加害者如今在民進黨工作、甚至擔任「不低的職位」。
一名女性前工讀生亦指控，在民進黨青年部工讀時遭到性騷，時任青年部主任吳濬彥僅回應「那妳就推掉就好」，未做出任何處置。對此，吳濬彥坦言，他當時只請她不要答應與理會該男性要求，未能更積極保護與協助，必須向當事人道歉，他會全力協助受害者在法律訴訟或其他可能的支持。