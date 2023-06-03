民進黨性騷第3爆 被指是加害人 組織部副主任林男固請辭

台北市議員何孟樺昨在台北市議會舉行記者會，說明民進黨性騷擾案件第三案加害人就是離任的民進黨組織部政務副主任林男固。（記者方賓照攝）

2023/06/03 05:30

〔記者楊心慧、陳政宇／台北報導〕民進黨連環爆出性騷擾吃案疑雲，台北市議員何孟樺昨也爆料說，她在二○一八年擔任民進黨青年部主任時，得知下屬遭性騷，加害人就是組織部政務副主任林男固。何孟樺表示，當時她鼓勵受害者上報，也要求黨中央積極處置，但過程非常挫折。

何孟樺：當時要求黨處置 過程非常挫折

林男固昨已向黨中央請辭。民進黨秘書長許立明強調，會立即做最嚴厲處理，請林離開並接受調查。林男固則回應，他會全力配合後續相關調查，對於造成對方的困擾很抱歉，這是自己的錯，不會辯駁。

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何孟樺指出，當時她的同仁說被其他部門主管寫情書、半夜打電話騷擾，加害人就是林男固。她第一時間就向當時的婦女部主任通報，並呈交相關證據。

何孟樺說，當時民進黨的性騷擾調查程序，是「必須送到中常會」，婦女部主任和她及受害者到場說明，此事就會在媒體曝光，當事人表達不願曝光，因此沒啟動調查機制。

何孟樺表示，當事人不希望再見到林男固，當時高層最初的決定，卻是要她的同仁調部門，她和當事人都無法接受，最後處理方法包含讓林男固平調、將林男固叫到辦公室警告，並在黨部召開性平課程、女方進駐地方，不會再遇到林男固。

何孟樺指出，她對此不滿意，不斷向副秘溝通、甚至越級上報秘書長，希望林男固得到懲罰，後來選舉結束，黨中央人事改組，再問受害人是否要申訴，但當事人說不用。

何孟樺昨哽咽落淚說，當初是她鼓勵同仁上報，結果卻很難給同仁很好的交代，至今她仍非常在意，希望黨中央好好正視。

何孟樺昨也在臉書說明性騷案，林男固在該則貼文留言表示，他當時有向副秘表達願接受調查，沒有半夜電話騷擾對方，寫給對方的也不是情書，但對她造成困擾很抱歉，「因為人家感覺不舒服就是我的錯，我不會辯駁」，他會全力配合後續相關調查。

另外，一名台灣基進的男性志工昨也在臉書爆料，去年參加基進黨內部訓練時被性侵，他為此罹患創傷後壓力症候群（PTSD），事後向基進黨性平會提報，但因害怕太多人知道，選擇與加害者和解，這名加害者如今在民進黨工作、甚至擔任「不低的職位」。

一名女性前工讀生亦指控，在民進黨青年部工讀時遭到性騷，時任青年部主任吳濬彥僅回應「那妳就推掉就好」，未做出任何處置。對此，吳濬彥坦言，他當時只請她不要答應與理會該男性要求，未能更積極保護與協助，必須向當事人道歉，他會全力協助受害者在法律訴訟或其他可能的支持。

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