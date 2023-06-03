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    民進黨性騷第2爆 蔡沐霖辭勞動部政次機要

    民進黨前青年部主任蔡沐霖。（資料照）

    民進黨前青年部主任蔡沐霖。（資料照）

    2023/06/03 05:30

    〔記者陳政宇、李容萍、凌美雪、徐子苓／綜合報導〕民進黨前天爆發性騷擾吃案疑雲後，又有女性前黨工昨控訴曾遭同事陳姓男黨工性騷擾，時任青年部主任蔡沐霖接獲反映後，卻隱匿事件、包庇加害者，還言行霸凌逼她道歉請辭。為此，蔡沐霖已請辭勞動部政務次長李俊俋的機要秘書一職，並表示至今仍為管理不當感到非常後悔與虧欠，近年努力進修性平議題及管理面向的不足，絕不會逃避應該負擔的責任。

    被性騷前黨工 稱蔡沐霖包庇加害者

    一位民進黨女性前黨工昨在臉書控訴，她被性騷後向主管蔡沐霖反映，蔡卻表示「雄性動物追求異性不成，總會被傷自尊，妳要多體諒」，還以影響部門氣氛為由逼她道歉，之後更言行霸凌辱罵，此事甚至驚動高層。蔡沐霖今年二月擔任李俊俋的機要秘書，已於六月一日深夜以「職涯另有規劃」為由請辭獲准。

    涉性騷 陳右豪：指控均不屬實

    至於被指控涉性騷的男黨工，為目前任職聯合報桃園市記者陳右豪，他昨晚透過律師表示，若陳姓小姐曾因為本人的動作或言語而產生誤解，本人在此深表歉意，但其性騷擾指控均不屬實。聯合報則發聲明，即日起將陳停職，靜待真相釐清。

    李俊俋昨也緊急召開記者會表示，這件事情他是前晚才知道，也告訴蔡，勞動部對這種事情「零容忍」，所有該檢討處理的，都要面對並接受。蔡沐霖前晚已請辭獲准。

    蔡沐霖則透過律師發布聲明說，他以為女性同仁接受男性同仁的每日早餐、通勤接送，代表彼此已「友達以上」的程度，他曾誤以為這就是辦公室戀情在滋生萌芽，這是他身為新手主管視角的盲區，從來不是想包庇某個人，而刻意刁難另一個人。對於他曾有過的不當發言，及因他的發言而有太多聯想因此受傷的人，他尊重其主觀看待整件事情的角度，但他對於每一位工作人員的要求，只是公事公辦。

    另有前黨工爆料，蔡沐霖曾不顧女性黨工意願強行「十指緊扣」，頻發表對女性從政者不尊重的言論。蔡沐霖強調，面對網路上針對他所散播的各種不實消息或惡意攻訐，他絕對會以司法捍衛清白。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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