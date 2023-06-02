焦點評論》委屈早是現狀

無黨籍立委參選人于美人日前表示「委屈的和平也是和平」，引發各界撻伐。（本報資料照）

2023/06/02 05:30

記者鄒景雯／特稿

非政治專業的公民投入選舉希望從事公職，藉以服務社會，進而兌現政治理念，這是民主的好事。基本上應該給予肯定。政治素人如何贏得選民信賴？只形象清新還不夠，大家會考評其跨越政治門檻的努力程度，做為投票的重要參據。

學習，是跨域時的必備態度。新近有一個案例由於事涉國家方向，很值得公開討論，那就是有關和平委屈不委屈的問題。有立委參選人先是提出「委屈的和平也是和平」，引發高度爭議，昨天其則進一步說明「對和平有多在乎就可以多委屈」，顯然是期待促進了解。不過從前後兩段敘述的內容看來，當事人恐怕掌握問題本質的進步不大，才會繼續停留在死胡同中打轉。

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以上論點至少有兩個錯誤。首先，政治工作最大的任務就是能夠高舉願景，無法指出明路，至少也要帶動希望，否則何以激發大家投票的行動？一出場就公開倡議委屈才能求全，這是無可奈何的負面表列，違反人性，也形同自我唱衰，是相當少見的戰術失當。其次，新人爭取成為政治人物，要能夠取代政壇老屁股，絕對不能在政治認識上貧乏與蒼白，否則如何取而代之？有關「委屈的和平」已經是長期以來台灣人民忍受的現況，此有各種民調做為科學的基礎，描述現況並無法成為候選政見，若誤以為這即可掄為政見，不僅說明未能廣接地氣，更顯露了對政治責任的輕忽。

「委屈的和平」，一九七一年十月蔣介石宣布「退出」聯合國起算，是超過半個世紀以來中華民國／台灣現況的真實寫照。五十二年來，台灣人因為「有多在乎」，因此「可以多委屈」的情事，幾乎每天都在上演，既不是一個新的事態，也無從做為交易的籌碼。這些委屈包括：因為中華人民共和國不同意，因此世界上的多數國家不承認中華民國／台灣是個國家。因為中華民國／台灣不是個國家，所以不准參加國際組織，如WHO。少數國際組織或活動能夠加入，如WTO，也不准使用正式國名；國際經貿如此，最不該泛政治化的體育競技也無法倖免。

以上的種種，在台灣，相信不會有任何國人或政黨主張對此甘之如飴，也「理解」這是為了「和平」的委屈，但理解可不等於「接受」。昨天有份最新民調指出：九成（八十九．八％）受訪者認為台灣人不應該被排除在WHO等全球健康體系之外；針對中國指稱台灣無法參與WHA，是因為拒不承認體現「一個中國原則」的「九二共識」，也有八成（七十八．三％）的民眾不能同意。這個數據充分說明了民心向背。

在這麼高度的民意之下，台灣人沒有採取最極端的手段，幾十年來始終「維持現狀」，隱忍的正是「委屈的和平」，「維持現狀」與「委屈的和平」，可以直接劃上等號，倘若不是為了「和平」，這個國家早就正式宣布易幟獨立。然而即使如此，中國有沒有人道一點？只有更加軟土深掘、變本加厲。這個時候，居然有角逐國會議員者訴求大家委屈得不夠，距離委屈到極致，還有很大的空間，請問有腦袋的台灣公民會如何看待？

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