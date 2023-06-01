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    首頁　>　政治

    民進黨艱困選區 第二波徵召林飛帆等6人

    民進黨主席賴清德（中）昨宣布第二波立委艱困選區提名，包括台北市第3選區林飛帆（右起）、台北市第5選區吳沛憶、台北市第8選區王閔生、苗栗第1選區康世明（左起）、桃園第5選區劉仁照、高雄第3選區李柏毅。（記者羅沛德攝）

    民進黨主席賴清德（中）昨宣布第二波立委艱困選區提名，包括台北市第3選區林飛帆（右起）、台北市第5選區吳沛憶、台北市第8選區王閔生、苗栗第1選區康世明（左起）、桃園第5選區劉仁照、高雄第3選區李柏毅。（記者羅沛德攝）

    2023/06/01 05:30

    王鴻薇譏領9萬 林飛帆反酸領258萬補助款

    〔記者陳昀／台北報導〕民進黨主席賴清德昨宣布徵召黨前副秘書長林飛帆、台北市議員吳沛憶等六人參選立委。其中，剛被徵召角逐台北市第三選區（中山北松山）立委的林飛帆，就被對手王鴻薇酸說可以開課教年輕人如何第一份薪水就「領九萬」，林飛帆昨受訪時反批，王鴻薇輕視年輕世代。

    林飛帆指出，一直以來王鴻薇對於年輕世代的輕視，近期的發言也展現無遺，讓大家感受到相對剝奪感的，恐怕是王去年剛當選議員，不到一個禮拜就宣布參選立委，她從議員和立委的選舉補助款就領了二五八萬元。

    吳沛憶、王閔生 參選北市五、八選區

    民進黨第二波徵召的立委參選人包含台北市第三選區（中山北松山）林飛帆；第五選區（中正萬華）、第八選區（文山）分別為台北市議員吳沛憶、王閔生；高雄市第三選區（楠梓左營）為高雄市議員李柏毅；桃園市第五選區（平鎮龍潭）為桃園市議員劉仁照；苗栗縣第一選區（竹南後龍造橋）徵召曾任三屆竹南鎮長的康世明。

    李柏毅、劉仁照、康世明 競逐高、桃、苗立委

    賴清德介紹，林飛帆、吳沛憶都是從學生時代就參與社運，理想、抱負溢於言表，分別在黨中央歷練、在基層深耕經營；王閔生、李柏毅都是幕僚世代出身，就像從職棒小聯盟開始打起。賴表示，這次也徵召專業領域人士，劉仁照是會計師，工作有成、投入推動社會進步發展；康世明出身杏壇，曾當過鎮長，民進黨栽培年輕人，與年輕人站在一起，希望大家支持，讓年輕人有機會讓我們的理想共同實現。

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