民主大聯盟提名 賴：納百川接受新觀念

民進黨黨主席賴清德昨表示，這次立委提名「民主大聯盟」的構想在於廣納百川、接受新觀念，讓不同想法進入民進黨的決策思維。（記者羅沛德攝）

2023/06/01 05:30

安排系列講座 為觀念變革增添柴火

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨中執會昨通過第二波立委徵召名單，黨主席賴清德說明，這次立委提名「民主大聯盟」的構想在於廣納百川、接受新觀念，讓不同想法進入民進黨的決策思維，下週起將陸續安排「民主大聯盟系列講座」，為觀念變革增添柴火，同時透過選舉的過程，打造台灣的民主大聯盟。

讓不同想法 進入民進黨決策思維

賴清德在記者會表示，民進黨在這次大選推出「民主大聯盟」概念，希望與社會各界力量廣為連結，共同守護台灣，增進民主、和平與繁榮，結構分為年輕Ｙ世代及民進黨本身栽培訓練的青年世代；上週先公布一批跨黨派、跨世代、跨領域人選，這波徵召的則是民進黨內的優秀人才。

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他說，民進黨非常珍惜年輕世代，因為年輕世代的理想是國家進步、社會繁榮發展的力量，古今中外皆然；民進黨也非常榮幸，身為台灣本土第一個長出來的政黨，每個時代都有年輕朋友加入，年輕人才追求的理想價值，也是民進黨追求的，年輕人的批判也是民進黨進步的力量，年輕人的未來是民進黨的未來，也是台灣的未來。

據轉述，賴清德在中執會致詞指出，民進黨針對二○二四總統及立委選舉提出「民主大聯盟」的構想，有幾點意義。首先，任何政黨要得到人民支持，一定要貼緊社會的脈動、抓緊社會的需求，所以不論人才的甄選、觀念的溝通、政策的形成，都必須打開政黨的藩籬，廣納百川。

賴清德表示，當全世界民主國家站在一起肯定台灣的民主自由，支持台灣的穩定與安全，形成世界民主自由聯盟的同時，我們也要透過選舉的過程，打造台灣的民主大聯盟。

中執會決議 7月16日召開全代會

賴強調，觀念變革與行動一樣重要，政治工作者要有接受新觀念的勇氣，希望讓不同視角的經驗與看法進入民進黨的決策思維裡。因此，民主大聯盟除了推出立委參選人，也有社會各界有志之士加入，下週起民進黨中常會將陸續安排「民主大聯盟系列講座」，為觀念變革增添柴火，延續改革。

中執會也決議，於七月十六日在台北圓山大飯店召開第二十屆第二次全國黨員代表大會。

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