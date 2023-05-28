世衛行動團成果 薛瑞元：和美日澳研商應變下一波疫情

總統蔡英文（右）昨接見「世衛行動團」，衛福部長薛瑞元（左）以照片集錦說明行動團這次在日內瓦的活動亮點。（中央社）

2023/05/28 05:30

首次在日內瓦與各國合辦論壇

〔記者吳亮儀、蘇永耀／台北報導〕中國打壓使我國今年再度無法出席世界衛生大會（WHA），由衛福部長薛瑞元率領前進日內瓦的世衛行動團昨天清晨返台。薛瑞元指出，此行除召開國際記者會外，更向世衛遞交抗議函，也首次和美、日、澳在日內瓦合辦論壇，研商在後疫情時代建構永續應變下一波大流行。

肯定行動團傳遞台灣聲音

蔡：走向世界腳步不會停

蔡英文總統昨接見世衛行動團，肯定行動團團結海內外的力量，積極向世界傳遞台灣的聲音。總統說，雖然很遺憾，WHA未將台灣參與的提案納入議程，但台灣走向世界的腳步不會停下來，世衛行動團的表現就是最好的證明。

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蔡英文表示，國際社會對台灣的支持越來越強勁，今年有十二個友邦和十三個理念相近的國家，都發聲支持台灣，創下歷史新高。在爭取參與WHA和世衛組織的路上，台灣並不孤單，期勉大家繼續打拚，為台灣開拓更寬廣的國際空間。

薛瑞元也在返國記者會指出，雖然這次成果還不錯，只是仍很遺憾沒有進入WHA，往後還有許多努力空間。不過這次行動團在日內瓦進行多場雙邊會談並積極爭取參與醫藥專業會議，拓展與各國醫衛合作，掌握全球最新醫衛資訊。

首次與世界醫師會合辦

緊急醫療公開專業論壇

為呼應今年WHA重要議題，衛福部首次與世界醫師會合辦緊急醫療公開專業論壇，與各國交流應對各型災難的經驗，並由美國高階官員、國務院助卿Michele Sison大使與世界醫師會主席Osahon Enabulele醫師致詞。在「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下，衛福部也與美、日、澳首次於日內瓦合辦論壇，研商如何在後疫情時代建構永續應變下一波大流行。

衛福部健保署、醫藥品查驗中心和英國國家健康與照護卓越研究院（NICE）簽署合作協定；衛福部也與日內瓦大學醫院續簽合作備忘錄，建立符合國際規範的災難醫療救援隊，以強化我國救災及緊急醫療量能。

被問及這次行動團和哪些國家舉辦雙邊會談，薛瑞元說，有和幾十個國家談，多數國家不希望對外透露，「但美國、立陶宛就是比較重要的國家，特別是和立陶宛會談的過程中，我們兩邊都很有同理心。」

衛福部長薛瑞元（右二）、健保署署長石崇良（左二）、疾管署副署長羅一鈞（右一）、衛福部國合組技監兼主任劉麗玲（左一）昨舉行「世衛行動團返國記者會」，說明率團赴日內瓦，傳達我國參與國際社會的意願與決心。（記者廖振輝攝）

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