賴：與醫界合作 打造健康產業

雲林信賴之友會成立，副總統賴清德親臨。（劉建國辦公室提供）

2023/05/28 05:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕民進黨總統參選人賴清德昨天走訪雲林，除在斗南鎮成立雲林信賴之友會，同時在參與地方社團時，宣示自己如果當選總統，會與醫界團體合作，號召民眾投入健康產業，帶領大家打造「健康台灣」。

賴清德昨到雲林斗南鎮，成立雲林信賴之友會，授戰旗給擔任會長的雲林縣職業總工會理事長許騉洪。賴清德表示，接受九二共識不是真正的和平，想要和平台灣必須靠自己的力量努力，和平從來不是犧牲主權換來的。

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出席雲林信賴之友會成立大會

賴清德說，和平沒有人反對，但如何取得和平，這才是重點，國民黨接受一國兩制，希望簽和平協議來得到和平，但和平從來不是犧牲主權換來的，一旦接受九二共識、一個中國原則，台灣失去主權，這樣的和平是真正的和平嗎？香港、澳門就是最好的例子，如果和平協議有用，西藏不會那麼慘，所以和平不是用嘴說說就好，用力量拿到的和平，才是真正的和平。

賴清德更說，民眾要相信台灣、相信國際社會民主的力量，民進黨已經兩次執政，不論是陳水扁總統或現在的蔡英文總統，兩岸沒有戰爭。他抨擊在野黨為了選舉，放出各種謠言達到政治目的，尤其是「外力支持民進黨，兩岸會發生戰爭」等語，他則會秉持蔡總統的執政路線，堅持台灣社會的共識，在民主的路上，維持台灣和平穩定的現況。

賴清德隨後也前往虎尾鎮參加在地社團「雲林五百會」的聚餐，會長林世堯送上小籠包，預祝賴「包中」，並誓言賴「要在雲林大贏十萬票」。

賴清德表示，自己是醫生出身，如果有機會當選總統，要帶領大家打造「健康台灣」；台灣人目前的平均壽命約八十至八十一歲，但台灣人平均不健康的歲月約有八．四年，換算下來，台灣人有一成的壽命是不健康的，不是臥病在床就是靠輪椅代步，或需要有人照顧，所以他會與醫界團體合作，號召台灣民眾共同投入健康產業，打造「健康台灣」，希望未來的台灣人，活多久健康就有多久。

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