肩射刺針軍援抵台 專家︰彈藥儲備充足 可嚇阻戰爭

美國政府以「總統撥款權」供應台灣價值五億美元軍備，首批援台軍備「FIM-92攜行式刺針防空飛彈」已運抵台灣。（取自美國陸軍臉書）

2023/05/27 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕美國政府以「總統撥款權」供應台灣價值五億美元軍備，首批援台軍備「FIM-92攜行式刺針防空飛彈」已運抵台灣。軍事學者舒孝煌指出，烏俄戰爭揭示高強度的現代戰爭，彈藥儲備非常重要，而根據國外智庫兵推結果，有足夠的彈藥儲備可以嚇阻戰爭。

美國二○一九年同意出售台灣二五○枚人員攜行式刺針防空飛彈，並在二○二○年完成簽約，依照國防部去年十月說明，這批刺針飛彈將會在二○二五年全數、甚至提前交運。

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張延廷︰有助掌握制空權

針對美方軍援台灣攜行式刺針防空飛彈，前空軍副司令張延廷指出，除了刺針飛彈外，反裝甲的標槍、拖式飛彈也是外傳下波軍援台灣的武器，這顯示美方援台武器是以國土防衛作戰為主，而不是遠程制壓或是濱海決勝。

張延廷說，我空軍超過廿年未換裝新機，新購F-16V戰機尚未交機，與中國空軍在質、量上皆產生差距，攜行式刺針防空飛彈對於野戰防空、要點防空皆有助益，烏克蘭目前仍掌握制空權，也就是因為有刺針飛彈等防空飛彈，使俄國空軍戰機擔心被擊落，尚無法大批出動。

國防院副研究員舒孝煌受訪指出，我國對美軍購，按照原有合約時程交運武器，可能緩不濟急，而在今年美國智庫的兵推、烏俄戰爭經驗，都顯示在現代戰爭中，彈藥儲備非常重要，因此快速提供武器給台灣有其必要性。

舒孝煌︰強化低空層防空戰力

此外，舒孝煌表示，台灣雖有愛國者飛彈、天弓飛彈為主力的防空網，但對於低空層的防空能力仍有限度，透過先獲得攜行式刺針防空飛彈，對於中國以直升機結合海上兩棲艦艇的登陸作戰，以及無人機對台威脅都有其效用。

舒孝煌也提到，美方智庫兵推的另一個重點是，若有足夠的彈藥儲備，可以嚇阻戰爭，而現代戰爭中的彈藥裝備是處在高強度消耗的情況，當台灣被封鎖後，將無法運輸武器彈藥，或許是美方認為台灣必須要有足夠的彈藥儲備、首批軍援為刺針防空飛彈的原因。

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