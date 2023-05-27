「連救災工程錢都敢貪」民進黨批侯縱容 新北市府︰別誤導
〔記者翁聿煌、陳政宇／綜合報導〕新北市前石碇區長李浩榕與多名公所承辦人，涉嫌利用災害搶修工程標案向廠商索賄，檢方已依違反貪污治罪條例聲押。民進黨昨批評，「新北市已經沒市長」，李長期索賄根本就是侯友宜縱容，還預告有更多「未爆彈」，只是時候未到。新北市政府回應，尊重並配合司法調查，勿枉勿縱，侯友宜與市府團隊為新北市大小事全力以赴，從未懈怠。
弊案陸續爆 議員︰新北已經沒市長
民進黨市議員卓冠廷昨指出，石碇區公所一年區政業務預算一億三千多萬元，公所涉嫌圖利廠商的標案總價占一千六百萬元以上，等於公所一年十二％的區政預算，可能花費在特定廠商身上，這只是多件已爆及未爆案件之一。
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卓冠廷表示，侯友宜就任第二屆市長不到一年，已陸續爆發多件弊案，包括拆除大隊試圖索賄一千七百萬元、工務局涉貪圖利建商、殯葬處多名公務員長年收受業者紅包，現在又一區公所爆出索賄案，新北市議會民進黨團早就預言，「今年五月十七日起，新北市已經沒市長」，現在他再次預告，還沒爆出來的，只是時候還沒到。
民進黨昨也召開記者會，發言人張志豪抨擊侯友宜及團隊涉貪，連災害搶救工程的錢都敢貪，並質疑黑金、詐騙、貪腐就是國民黨的DNA。
新北市議員陳乃瑜也指出，李浩榕為何可以在石碇橫行霸道？因為他都對外嗆聲「我是侯友宜愛將，他文大宿舍事件，就是我幫他喬的」，長期索賄根本就是侯友宜縱容。
她批評，侯友宜無心市政，放任新北治安惡化，市府內貪瀆情況竟如此嚴重，侯應該道歉負責。
新北市府表示，市府全力推動各項建設，以捷運串聯各整體開發區，透過點線面方式，讓新北市逐步實現二○三○願景，盼民代別為政黨及個人的政治目的一再刻意看圖說故事、穿鑿附會，誤導社會大眾。