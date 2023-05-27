「連救災工程錢都敢貪」民進黨批侯縱容 新北市府︰別誤導

民進黨發言人張志豪昨偕同立委參選人曾柏瑜及新北市議員陳乃瑜召開「秦啟松的厚友誼們」記者會。（民進黨提供）

2023/05/27 05:30

〔記者翁聿煌、陳政宇／綜合報導〕新北市前石碇區長李浩榕與多名公所承辦人，涉嫌利用災害搶修工程標案向廠商索賄，檢方已依違反貪污治罪條例聲押。民進黨昨批評，「新北市已經沒市長」，李長期索賄根本就是侯友宜縱容，還預告有更多「未爆彈」，只是時候未到。新北市政府回應，尊重並配合司法調查，勿枉勿縱，侯友宜與市府團隊為新北市大小事全力以赴，從未懈怠。

弊案陸續爆 議員︰新北已經沒市長

民進黨市議員卓冠廷昨指出，石碇區公所一年區政業務預算一億三千多萬元，公所涉嫌圖利廠商的標案總價占一千六百萬元以上，等於公所一年十二％的區政預算，可能花費在特定廠商身上，這只是多件已爆及未爆案件之一。

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卓冠廷表示，侯友宜就任第二屆市長不到一年，已陸續爆發多件弊案，包括拆除大隊試圖索賄一千七百萬元、工務局涉貪圖利建商、殯葬處多名公務員長年收受業者紅包，現在又一區公所爆出索賄案，新北市議會民進黨團早就預言，「今年五月十七日起，新北市已經沒市長」，現在他再次預告，還沒爆出來的，只是時候還沒到。

民進黨昨也召開記者會，發言人張志豪抨擊侯友宜及團隊涉貪，連災害搶救工程的錢都敢貪，並質疑黑金、詐騙、貪腐就是國民黨的DNA。

新北市議員陳乃瑜也指出，李浩榕為何可以在石碇橫行霸道？因為他都對外嗆聲「我是侯友宜愛將，他文大宿舍事件，就是我幫他喬的」，長期索賄根本就是侯友宜縱容。

她批評，侯友宜無心市政，放任新北治安惡化，市府內貪瀆情況竟如此嚴重，侯應該道歉負責。

新北市府表示，市府全力推動各項建設，以捷運串聯各整體開發區，透過點線面方式，讓新北市逐步實現二○三○願景，盼民代別為政黨及個人的政治目的一再刻意看圖說故事、穿鑿附會，誤導社會大眾。

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