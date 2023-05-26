聽侯友宜演講 期末+5分 淡大：有人建議 未獲支持

淡江大學大眾傳播學系26日舉行40週年系慶，邀請新北市長侯友宜等人參加論壇。 （翻攝淡大官網）

2023/05/26 05:30

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市淡江大學大眾傳播學系慶祝四十週年系慶，淡大文學院今天（二十六日）舉辦「跨域與永續：人才培育論壇」，邀請新北市長侯友宜等人專題演講；有學生向本報爆料，文學院向轄下五個系所私下通知，學生只要出席論壇，期末成績可加五分，質疑學校為拍馬屁、動員學生聆聽侯友宜的演講。

爆料生質疑校方動員出席

淡江大學回應表示，為建立在校同學的認同感，文學院在系務會議討論如何鼓勵學生參與系慶論壇時，有人建議期末成績加五分，但這項建議並未獲得師生的支持，所以並不會實施，學校內部討論的鼓勵學生參與方式，和與會的數十位貴賓更無關聯，請外界不要混為一談。

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新北市府則表示，淡大校方以哪些方式來鼓勵學生參與系慶活動，這純屬學校與學生之間的自主權，侯友宜僅是來自產官學研各界、為數眾多的受邀來賓之一，完全尊重學生與校方。

投訴的學生指出，淡大大傳系規劃系慶活動，二十六日下午邀請侯友宜等人參與論壇並演講，文學院院長交代五個系主任以口頭或私訊的方式通知學生，只要參加論壇活動，期末分數可以直接加五分，未出席就不能加分。

淡大：討論鼓勵參與方式

爆料者表示，雖然學校未強制師生參加，但沒到場的學生就不能加五分，造成參加與否攸關成績評比的不公平性，大四學生忙著製作畢業報告或期末考試，校方卻以加分來「動員捧場」，把學生當作學校做公關的「樁腳」，違反教育機關必須保持校園中立的規範。

淡大大傳系解釋說，系慶活動原定三月底舉辦，因籌備不及而延期，籌備過程討論各種鼓勵學生參與活動的方式，加分措施並未獲得大多數師生的支持，所以不會執行。

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