國民黨桃園市第5選區立委初選 黃敬平批「霸凌」

角逐國民黨桃園市第5選區立委初選的桃園市議員黃敬平，上午前往桃園地院遞狀假處分，聲請要求國民黨暫停執行黨內初選民調。（記者余瑞仁攝）

2023/05/25 05:30

黃指題目不公 要求暫停民調

〔記者余瑞仁、陳恩惠、謝武雄／桃園報導〕國民黨桃園市第五選區（平鎮、龍潭）立委初選，將於本月廿八至卅日連續三天晚上進行民意調查。角逐初選挑戰現任立委呂玉玲的市議員黃敬平認為民調題目不公、「要做掉他」，怒批「政治霸凌」，昨前往桃園地院遞狀提出假處分聲請，要求國民黨暫停執行初選民調。

市黨部︰民調按既定時程進行

對此，國民黨桃園市黨部表示，民進黨原提名人選楊家俍因故退選，目前參選人尚未浮出，黨部因此以「民進黨候選人」為對比做民調，而民調問券是黨中央設計，先前台北市黨部也有同樣的案例，黨也有相關規定，完全沒有問題，初選民調仍按既定時程進行。

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國民黨桃園第五選區立委初選波折不斷，呂玉玲原本面臨黃敬平與另名議員舒翠玲挑戰，經市長張善政協調，舒翠玲以團結為由宣布退出，成為呂、黃捉對廝殺，加上民進黨提名的市議員楊家俍退選、後續人選未定，選情更為詭譎多變。

黃敬平說，雙方前天在桃園市黨部進行二次協調會，他主張因初選作業規範中明文規定有「他黨有意參選人」，也就是應以仍爭取民進黨提名的該黨議員劉仁照為對手，協調不成下，他另提議初選延後，待民進黨對手確定再進行初選民調，但呂玉玲未接受，黨部卻偏袒對方意見，仍照時程進行初選民調，並選擇性引用民調作業規範後半段，「如協調不成，得以『民進黨候選人』或『○○黨候選人』代表」，決定政黨對比對手為「民進黨候選人」。

黃敬平為此激動抨擊市黨部不公，配合政治家族惡勢力「要做掉他」，因為民調題目根本上對現任者具有優勢；黃更大爆對手「家家戶戶送麵包、動員里長發傳單給一千元走路工」，加上黨部的偏袒，這根本是「政治霸凌」，他沒有錢可以對抗，因此訴諸法律，也呼籲關心、支持他與國民黨的朋友為他抱不平。

呂玉玲︰請對手勿抹黑造謠

對於黃的指控，呂玉玲回應請對手（黃）不要抹黑造謠，栽贓她沒做過的事，將寄出存證信函要黃說清楚，還她公道。

現任立委呂玉玲表示，請對手（指黃）不要抹黑造謠，栽贓她沒做過的事，將寄出存證信函要黃說清楚，還她公道。（立委呂玉玲提供）

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