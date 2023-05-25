F16V生產遇「技術問題」 國防部:2026仍將全數交機

（取自美國空軍網站）

2023/05/25 05:30

美空軍︰複雜開發挑戰

〔編譯陳成良、記者陳鈺馥／綜合報導〕彭博報導，美國軍售台灣的六十六架新型F-16V戰機（F-16 C/D Block 70）交機延宕，不僅是因武漢肺炎疫情影響生產鏈，負責組裝的洛克希德馬丁公司也遭遇「技術問題」。美國空軍發布聲明表示，因遭遇「複雜開發挑戰」，美國、台灣及洛馬正積極努力來緩解延誤。國防部昨日表示，全案仍將依原計畫於二○二六年完成產製交機。

美國空軍的聲明點出過去未公開的技術問題，但並未詳述內情；聲明提到：「我們將竭盡所能找出解決方案，以最快速度將這些飛機性能完整地交付給我們的夥伴。」

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台灣採購的六十六架F-16V原預計於今年十月至十二月間交付頭兩架，但台灣官員本月透露，將延後至明年七月至九月間才能交付，美方將延誤歸咎於「疫情所致的供應鏈狀況」。

此次台灣訂購的新型F-16V配備諾斯洛普格魯曼公司製造的火控雷達，可讓F-16以更遠距離發射精準導引武器。洛馬F-16V目前全由位於南卡羅來納州的格林維爾工廠製造生產，該工廠也為巴林、約旦、斯洛伐克、摩洛哥與保加利亞生產F-16V，美國空軍和洛馬並未說明，製造交付給這些國家的F-16新型戰機，是否也遭遇和交付給台灣一樣的「開發挑戰」。

可能與台灣裝備問題有關

AeroDynamic Advisory分析師艾波拉費表示，部分F-16V戰機已「服役五個月，而巴林軍購的戰機也已下線並開始交付，所以這或許與台灣特有的裝備問題有關」。

國防部昨說明，空軍對美採購六十六架F-16V新型戰機，刻由美方積極協助處理出場及飛交期程，全案仍將依原計畫於二○二六年完成產製交機。

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