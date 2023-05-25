為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    F16V生產遇「技術問題」 國防部:2026仍將全數交機

    （取自美國空軍網站）

    （取自美國空軍網站）

    2023/05/25 05:30

    美空軍︰複雜開發挑戰

    〔編譯陳成良、記者陳鈺馥／綜合報導〕彭博報導，美國軍售台灣的六十六架新型F-16V戰機（F-16 C/D Block 70）交機延宕，不僅是因武漢肺炎疫情影響生產鏈，負責組裝的洛克希德馬丁公司也遭遇「技術問題」。美國空軍發布聲明表示，因遭遇「複雜開發挑戰」，美國、台灣及洛馬正積極努力來緩解延誤。國防部昨日表示，全案仍將依原計畫於二○二六年完成產製交機。

    美國空軍的聲明點出過去未公開的技術問題，但並未詳述內情；聲明提到：「我們將竭盡所能找出解決方案，以最快速度將這些飛機性能完整地交付給我們的夥伴。」

    台灣採購的六十六架F-16V原預計於今年十月至十二月間交付頭兩架，但台灣官員本月透露，將延後至明年七月至九月間才能交付，美方將延誤歸咎於「疫情所致的供應鏈狀況」。

    此次台灣訂購的新型F-16V配備諾斯洛普格魯曼公司製造的火控雷達，可讓F-16以更遠距離發射精準導引武器。洛馬F-16V目前全由位於南卡羅來納州的格林維爾工廠製造生產，該工廠也為巴林、約旦、斯洛伐克、摩洛哥與保加利亞生產F-16V，美國空軍和洛馬並未說明，製造交付給這些國家的F-16新型戰機，是否也遭遇和交付給台灣一樣的「開發挑戰」。

    可能與台灣裝備問題有關

    AeroDynamic Advisory分析師艾波拉費表示，部分F-16V戰機已「服役五個月，而巴林軍購的戰機也已下線並開始交付，所以這或許與台灣特有的裝備問題有關」。

    國防部昨說明，空軍對美採購六十六架F-16V新型戰機，刻由美方積極協助處理出場及飛交期程，全案仍將依原計畫於二○二六年完成產製交機。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播