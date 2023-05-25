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    世衛場外續拚 台美日澳GCTF會議 9國官員專家出席

    （取自衛福部臉書）

    （取自衛福部臉書）

    2023/05/25 05:30

    〔記者呂伊萱／台北報導〕台美日澳四方今年首度於世衛大會（WHA）期間，在日內瓦透過全球合作暨訓練架構（GCTF）平台舉辦周邊會議（見圖，取自衛福部臉書）。衛福部長薛瑞元與美國衛生部全球事務助理部長培斯同場致詞，美日澳以外，還有德國、瑞典及捷克等共九國、逾卅位醫衛官員及專家與會，各方就抗疫經驗與公衛專業深入交流，討論熱烈。

    美衛生部助理部長 肯定美台合作重要

    外交部昨指出，為彰顯台灣參與世衛及WHA的重要性，台美日澳廿三日在日內瓦共同舉辦「GCTF─後疫情時代建構永續應變下一波大流行之契機」國際研討會。台灣「世衛行動團」團長薛瑞元、駐日內瓦代表蘇瑩君、美國衛生部全球事務助理部長培斯出席致詞。美國國務院國組局助卿席森、美國疾病管制及預防中心全球免疫部主任凡特佛勒、澳洲衛生部全球衛生司司長德托卡、日本國際醫療研究中心國際傳染病中心主任大曲貴夫等人與會。

    薛瑞元指出，面對史無前例疫情，沒有任何國家得以倖免，世衛組織於疫後提出新的「防範和抵禦新興威脅倡議」（PRET），旨在協助各國提升未來因應大流行病威脅的防疫韌性。經由此次GCTF會議的交流，將有助強化全球未來因應大流行的能力。

    培斯致詞強調，應自此次全球疫情汲取經驗，防範、因應下一波大流行病，各國除醫衛監測及數據系統，具備防疫產品及創新能力也至關重要。美方再次肯定與台灣等夥伴透過雙邊、區域，以及GCTF等多邊平台進行各種形式合作的重要性。

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