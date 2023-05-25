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    WHA挺台添10國 愛沙尼亞首度發聲

    愛沙尼亞衛生部長西庫特（Riina Sikkut）在WHA大會發言表示，愛沙尼亞相信，應該促進包容及所有夥伴的有意義參與，「包含台灣」，這亦將有助全球公衛。（翻攝自WHO直播）

    愛沙尼亞衛生部長西庫特（Riina Sikkut）在WHA大會發言表示，愛沙尼亞相信，應該促進包容及所有夥伴的有意義參與，「包含台灣」，這亦將有助全球公衛。（翻攝自WHO直播）

    2023/05/25 05:30

    紐西蘭呼應我國參與訴求 德國︰必須借鑑台灣經驗

    〔記者呂伊萱／台北報導〕世衛大會（WHA）進行中，廿三日又有十國接力聲援台灣參與。值得注意的是，歐洲國家挺台力度越來越大，愛沙尼亞今年首次為台灣發出正義之聲，去年首次挺台的立陶宛和盧森堡也持續支持台灣參與。愛沙尼亞衛生部長西庫特（見圖，翻攝自WHO直播）說，愛沙尼亞相信應該促進包容及所有夥伴的有意義參與，「包含台灣」，這亦有助全球公衛。

    繼日、英、澳、法、美、捷克、加拿大與瓜地馬拉等八國在發言挺台後，WHA大會總討論程序進入第二日，依序再有立陶宛、巴拉圭、盧森堡、馬紹爾群島、德國、海地、諾魯、愛沙尼亞、聖文森和聖露西亞等十國直接發言聲援台灣；紐西蘭也表達重視包容性、不應政治化，應接納所有利益攸關方，明確呼應我國參與訴求。

    德國駐日內瓦大使史塔施說，我們絕不能在地圖上留有任何盲點，並須確保包容性，必須參考與借鑑包括台灣在內之各方及所有夥伴的經驗。立陶宛衛生部長杜爾基斯說，我們仍與新興健康威脅奮戰，邀請台灣以觀察員身分參與WHA，並有意義參與世衛組織相關工作至關重要。

    友邦大篇幅說明台灣貢獻

    馬紹爾衛生部長貝將、聖文森衛生部長卜瑞斯和聖露西亞衛福部長熊包提斯，更以大篇幅論述說明台灣的貢獻，強調疾病不會因地圖界線而被控制，台灣兩千三百萬人在健康議題擁有不可剝奪之平等權利，呼籲「停止政治、終結忽視，讓台灣幫忙吧」！

    關於愛沙尼亞首度在大會發言公開挺台，外交部昨說，台灣與愛沙尼亞為理念相近夥伴，雙方共享自由民主價值，雙邊關係穩健發展。愛國政府連續四年支持我國參與WHA，今年更首度直接公開表示台灣參與將有益全球健康福祉，外交部對此表達肯定與誠摯感謝。

    愛沙尼亞國會友台小組及專業醫衛組織「愛沙尼亞醫師協會」（EMA）先前也分別致函世衛（WHO）秘書長譚德塞，強力表達支持我國參與WHA立場，以具體行動聲援我國。

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