侯要賴對黑金說清楚 賴營反諷「你背後站涉賄議員」

侯友宜昨談「反黑金」，要賴清德也說清楚，賴營反指侯受訪時與涉賄一審被判刑10年的國民黨議員周勝考（左）同框，真的是諷刺。（記者黃子暘攝）

2023/05/23 05:30

〔記者／綜合報導〕民進黨籍立法委員陳歐珀因為使用im.B詐騙集團提供的服務處及車輛，前天宣布退選，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨天受訪表示，黑金貪腐是大家最厭惡的，身為民進黨、執政黨的賴副總統，「你不用負責嗎？你不用出來講清楚嗎？」賴營則反諷，侯嘴巴說反黑金，背後卻站著涉收賄一審被判十年的新北市議員周勝考，何其諷刺？好意思？

侯友宜昨抨擊，這幾年在民進黨執政下，一直說要反黑金、反貪腐，結果黑金越打越多，貪腐越挖越深，大家深惡痛絕的詐騙集團竟然跟政治人物有所來往，讓人非常痛心，要求賴副總統「負起責任，出來說清楚」。

請繼續往下閱讀...

賴清德競選辦公室發言人陳世凱受訪反擊，賴清德上任黨魁後反黑金改革的行動，社會都有看到，反觀侯友宜，嘴巴反黑金，後面站的是涉收賄被判十年的周勝考，侯還全力支持他當選，好意思說自己反黑金？他也質問，侯友宜認為前立委顏寬恒和宜蘭縣長林姿妙是清白的嗎？如果是，請幫他們背書，要反黑金不要說一套做一套。

周勝考反駁，民進黨的司法改革是打擊異己，縱容自己黨內黑金，他發誓並未在遠雄案收賄，也邀請陳世凱等綠營人物一起發誓，若「從政期間有收賄情事，出外被車撞死」。

國民黨台北市議員游淑慧及徐巧芯質疑台南市府顧問陳正修是im.B詐騙集團關係人，民進黨台北市議員顏若芳昨天出示國民黨台北市長蔣萬安與陳正修摟肩比讚的合照，要求蔣為此道歉、以示清白，國民黨桃園市長張善政也被爆出與陳正修合照。

蔣萬安強調不認識陳正修，要求顏若芳提出具體事證；張善政也回應，選舉過程與民眾拍照無數，只憑一張照片就要做聯想，真的沒必要。

被藍營點名與綠營關係匪淺的馥康生技董事長陳正修昨天出面澄清說，自己是正派經營事業的生意人，沒加入政黨，如今被搞到公司暫停營業，游淑慧影射他在「銀河紅利」吸金案全身而退，其實他是被害者，被欠二千萬元後主動向檢方說明，卻被顛倒黑白。

對於與im.B吸金案主嫌曾國緯的關係，陳正修說，他曾投資一家全網通電訊公司，經營不佳被曾收購，他因為有債權而成為股東。

陳正修表示，他在中南美洲做生意多年，認識很多當地的官員、民代，「我和蔣萬安、張善政也都認識、吃過飯，蔣萬安選舉時，我的朋友也幫忙辦了幾桌，我也有參加。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法