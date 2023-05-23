中國班機逕越金門上空 學者：中共在空域搞台海內海化

中國東方航空一架班機，四月廿九日逕自M五○三航路偏航，飛越金門上空。（圖擷取自網站flightradar24）

2023/05/23 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國東方航空一架班機四月廿九日從上海飛往香港，逕自偏離M503航路，飛越金門上空。國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤昨在國策院舉辦的「G7、美日韓峰會與美中戰略對抗」座談會分析，從班機航跡可看到，中國不遵守兩岸議定的M503航路，藉此凸顯對台灣海峽空域有完整管理權，意圖在空域操作「台海內海化」。

雖然我民航局日前聲稱航班是為躲避危險天氣而偏航，但實情不單純。據了解，當天該航班是按中國地面航管指示飛越金門上空，當時早就通過雷雨雲區，偏離航線顯與天候因素無關。

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值得注意的是，按兩岸協議的M503航路，若要避讓雷雨雲區，航班會改道進入中國內陸飛行，直至福建廣東交界才折返原航線，不會出現在金門。但當天該航班一離開台灣海峽北部的雷雨雲區後，中國地面航管竟指示飛越金門上空，完全不照M503航路。

中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁表示，這兩年中共對台所呈現態勢，明顯企圖將軍演和軍事動員的界線模糊化，並增加灰色地帶衝突，以降低國軍、駐日美軍、日本自衛隊的警戒，造成預警真空，若時機成熟就可對台灣發動突襲，因為中國軍事量體龐大，台灣絕不能掉以輕心。

馬振坤指出，G7峰會發表領袖聯合聲明，強調「台海和平穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺一部分」，這是將台海安全定調為國際安全議題。但G7聲明與中共長期堅持的「台灣是中國內政」背道而馳，將加速中共推進台灣海峽「內海化」企圖。

馬振坤說，中共已在台海實施戰備警巡常態化，將共軍對台軍事遏制的行動正常化，進而塑造共機、艦在台海周邊出沒的正當性。在海域管轄權方面，中共未來會找藉口將聯合巡查登檢擴大到台灣周邊全部海域。

不遵守兩岸議定的M503航路

馬振坤並分析，在空域管轄權，日前已有中國東方航空MU505航班從上海飛往香港，卻偏離原航路，逕自飛越金門上空。從班機航跡可看到，中國不遵守兩岸議定的M503航路，藉此凸顯它對台灣海峽空域有完整的管理權限，意圖在空域操作「台海內海化」。

馬研判，中共未來可能不承認M503航路，或直接無視我方對金馬離島劃設的禁制空域，讓中國民航班機飛越金門上空成為常態，以進一步鞏固「台海內海化」主張。

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