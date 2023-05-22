統促黨邀日本「旭琉會」來台 警防黑幫介選 全程蒐證

日本旭琉會應統促黨及洪門邀請，於昨日抵台參訪，預計與張安樂餐敘。（資料照）

2023/05/22 05:30

旭琉會 日警方認證「指定暴力團」

〔記者姚岳宏／台北報導〕國民黨總統參選人上週底定並於五二○舉辦團結誓師大會，各黨總統暨立委大選已就定位並提前開跑。積極參與政治活動的中華統一促進黨也開始有動作，統促黨與洪門重要山頭聖文山分會，本週邀請日本琉球洪門華松山代表上城惠三及旭琉會本部長上江洲丈二等七人來台參訪，由於上江洲丈二是日本「指定暴力團」重要成員，警方已繃緊神經應對。

竹聯幫 八年前就與旭琉會合作

據指出，旭琉會是日本警方認證「沖繩唯一的指定暴力團」，在當地勢力盤根錯節，就連橫行日本全國的山口組在沖繩也討不到便宜，竹聯幫早在二○一五年就與該會合作，二○一八年日本沖繩時報曾報導，竹聯幫元老「白狼」張安樂的二兒子張瑋，率竹聯幫成員前往沖繩和旭琉會高層餐敘交流，引發日本警方高度關注。

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當年上江洲丈二也曾來台和張安樂會面，張還高調將交流過程花絮放在臉書粉絲團分享，凸顯兩個組織長期關係密切。

此次旭琉會應統促黨及洪門邀請，於昨日抵台參訪，包括前往桃園參觀故總統大溪陵寢，預計與張安樂在桃園市八德區飯店餐敘，再到中正紀念堂、立法院參觀，甚至規劃到總統府前拍照留念，最後一晚在台北飲宴後，預計廿四日搭機離台，警方將針對公開行程全程蒐證。

據知，統促黨、洪門等相關紅統團體，近來聚會密集，大小飲宴不斷，疑似研擬介入二○二四相關選舉，此次他們日本友人來台，也至少安排參加兩場桌數達數十桌的酒席飲宴，尚不知目的為何，檢警對此密切掌握中。

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