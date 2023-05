世衛大會(WHA)昨開議並舉行健走活動,許多台僑也熱情參與。參與遊行的台灣聯合國協進會WHO宣達團與上百位台僑,巧遇世衛(WHO)秘書長譚德塞。僑胞們將譚德塞團團圍住,並高喊口號呼籲讓台灣加入WHO。(台灣聯合國協進會WHO宣達團提供)

2023/05/22 05:30

譚德塞跳針:需由會員國投票決定

〔記者呂伊萱、甘孟霖/綜合報導〕世衛大會(WHA)昨開議並舉行健走活動,巧合的是,參與遊行的台灣聯合國協進會WHO宣達團與上百位台僑,巧遇世衛(WHO)秘書長譚德塞。民進黨立委陳靜敏、新北市議員陳乃瑜、醫師史書華和杜承哲等人當面向譚表達台灣盼參與訴求,僑胞們並圍著譚高喊口號:「TAIWAN FOR WHO!」譚德塞未正面回覆,僅不斷重申,台灣能否加入WHO是由WHO會員投票決定。

對於譚德塞堅稱「台灣參與議題由一九四個會員國決定」,衛福部長薛瑞元昨在日內瓦國際記者會上回應直言,二○○九年至二○一六年期間,台灣曾獲邀以觀察員身分出席大會,那時候正是WHO秘書長邀請,並未經過所有會員投票程序。薛直嗆,「我想秘書長的說法和實際上狀況有落差」。

薛瑞元嗆:和實際上狀況有落差

WHO於瑞士時間廿一日上午舉辦「Wall the Talk」活動,台灣聯合國協進會WHO宣達團意外於途中遇見譚德塞,團員們和台僑們立即上前詢問譚德塞:「Do you support Taiwan to join the WHO?(您支持台灣加入 WHO嗎?)」

譚德塞並未直接回覆,而是不斷重複表示,台灣加入WHO問題是由WHO一九四個會員決定,「這是由會員國決定,你們要得到足夠的贊成票數」。陳乃瑜在一旁回應:「病毒不能用投票決定、人權不能用投票決定!」

陳乃瑜:病毒不能用投票決定

醫師杜承哲、史書華也向譚德塞表達,以他秘書長的職權就可以決定邀請台灣成為大會觀察員。但譚德塞仍持續跳針回應,重複表示「需全部會員國投票決定」。

對於譚德塞不斷跳針,陳乃瑜事後無奈直呼:「他是侯侯GPT的好友嗎?」

WHO宣達團副團長曾琮愷受訪表示,許多台僑說這是歷史性的時刻,因為當面表達台灣人民的聲音。曾琮愷說,或許因為近年支持台灣參與的聲量大,譚德塞態度和以往有所改變、軟化。解釋時還算有耐心,只是仍重複說台灣參與一定要經過大多數的會員國同意。

根據中央社報導,駐瑞士代表黃偉峰也當面向譚德塞致意,並給予台灣文宣小物,譚德塞欣然接下並合照。陳乃瑜也將手中寫有Taiwan的台灣黑熊布偶送給譚德塞,希望他記得台灣人民的心聲,好好做對的事!

