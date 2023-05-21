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    《宜蘭》效法先賢 游錫堃：人民意志最好的國防

    監察院長陳菊出席「台灣民主蘭城尋蹤學術研討會」發表專題演講。（記者蔡昀容攝）

    監察院長陳菊出席「台灣民主蘭城尋蹤學術研討會」發表專題演講。（記者蔡昀容攝）

    2023/05/21 05:30

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭是台灣民主發展的先鋒，為期兩天的「台灣民主蘭城尋蹤學術研討會」昨落幕，國內專家學者共發表十一篇與宜蘭先賢有關的論文，預計年底集合成論文集出版。立法院長游錫堃認為，「人民的意志，就是最好的國防」，藉由先賢無畏無懼的精神，強化土地認同；監察院長陳菊也上台專題演講。

    游盼鞏固全民防衛意志

    蘭陽平原誕生文魁楊士芳、武將簡大獅，也有引領台灣民主走向的先賢，如蔣渭水、石煥長、蔣渭川、郭雨新等，為台灣民主發展寫下重要篇章。仰山文教基金會舉辦兩天研討會，邀請專家學者發表相關論文，盼集合眾家之力，整合研究成果，呈現宜蘭作為台灣民主胎動之地的價值。

    游錫堃也是仰山基金會創辦人，他表示，感謝眾多專家學者幫忙，讓他有幸閱覽許多以往不曾見過的史料，尋回台灣人的驕傲，身為宜蘭人，了解屬於宜蘭的民主血淚，更發現在台灣百年民主歷程裡，宜蘭人始終扮演重要角色。

    陳菊：受郭雨新影響從政

    游錫堃說，蘭城尋蹤系列計畫，盼深化在地文史研究，發揚先賢堅韌精神，並在台海關係逐漸緊張時刻，藉由先賢無畏無懼的精神，強化土地認同，建構主體意識，鞏固全民防衛意志。

    監察院長陳菊談黨外民主鬥士、前省議員郭雨新。她出身宜蘭三星，家族許多長輩都是郭雨新支持者，甚至扮演樁腳角色，當時大人小孩都知道郭雨新，知道他在省議會，替農民的辛酸艱苦發聲，陳菊後來到郭雨新辦公室工作，深受影響，決定從政。

    陳菊說，在那個時代，參與政治充滿風險和驚慌，郭雨新在龐大壓力下，不受威脅和利誘，很溫和，但非常堅持，那是對台灣的堅持、對台灣人的力量。

    立法院長、仰山文教基金會創辦人游錫堃出席「台灣民主蘭城尋蹤學術研討會」，他認為「人民的意志，就是最好的國防」。（記者蔡昀容攝）

    立法院長、仰山文教基金會創辦人游錫堃出席「台灣民主蘭城尋蹤學術研討會」，他認為「人民的意志，就是最好的國防」。（記者蔡昀容攝）

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